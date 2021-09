Vicepreşedinţi noi la Dubăsari: Grigoriev şi Popa au fost demişi. Vezi cine le-a luat locul!

După ce în consiliul raional Dubăsari s-a constituit o nouă majoritate, de astă dată dintre consilierii PSRM şi PD, vicepreşedinţii Sergiu Grigoriev şi Dmitri Popa au fost înlocuiţi cu alţi doi bărbaţi.

Demisia lui Sergiu Grigoriev a fost acceptată de consilieri, după ce dumnealui şi-a prezentat-o chiar în şedinţă, aducând cu sine şi un proiect de decizie, uşurndu-le în aşa fel sarcina consilierilor. Grigoriev l-a mai acuzat pe Filipov că şi-a trădat vicepreşedinţii pentru a se menţine el înşişi în funcţie, afirmaţie rămasă fără replică din partea preşedintelui raionului, chiar dacă se afla alături, în sală.

Demisia celuilalt vicepreşedinte, Dmitri Popa, la fel a fost discutată aprins. Petru Nirca, consilier din Blocul ACUM, a propus ca să fie examinată decizia privind raportul lui Popa de activitate şi demisia lui, dacă o va merita, pentru o următoare şedinţă, or, Grigore Filipov a anunţat că Dmitri Popa a plecat în concediu paternal pe 2 saptamâni, care este dreptul lui legal. Argumentele lui Nirca că este foarte cointeresat de raportul dlui Popa, ca agricultor, şi că ar vrea să îl ascute cu tot interesul, că este în concediu şi că ar putea urma iarăşi un proces de judecată intentat consiliului pentru demitere cu încălcări, nu au fost suficient de grele. „Nu-i raport, nu-i omul în sală, are concediu, ce să discutăm?” – întreba un alt consilier. Preşedintele şedinţei, Pavel Rusu, a amintit că şi un an în urmă, la 4 septemrbie 2020, Dmitri Popa a primit vot de neîncredere din partea consilierilor pentru activitatea sa, şi că ar fi putut veni pe o oră să dea raport, dar nu a făcut-o. Chiar şi aşa, 15 consilieri au votat atribuirea calificativului „negativ” activităţii vicepreşedintelui Popa şi cu votul a 14 aleşi acesta a fost destituit din funcţie. Fracţiunea ACUM a părăsit, din acest moment, şedinţa, în semn de protest.

Contactat telefonic, Dmitri Popa a comentat pentru „Est-Curier” că a lipsit de la şedinţă pe motiv de concediu paternal, care este un drept legal al oricărui bărbat dacă i s-a născut un copil în familie.

„Răspunsul meu ar fi că nu pot să argumentez altceva la moment decât un plan personal mai presus ca orice avantaj pentru societate. Cum pot eu să comentez faptul că atâta timp cât democraţii, care au strigat în gura mare că „trebuie să fie demis Filipov, este răul cel mare pentru r. Dubăsari”, acum, prin „răul cel mare” deja şi-au făcut interesele personale ca să fie numiţi în funcţie?!” – a spus Popa.

În locul celor doi vicepreşedintţi, cu votul majorităţii din cei rămaşi în sală, în funcţii au fost numiţi pe domeniul social, Vladimir Izman, ex-reprezentant al Guvernului în r. Dubăsari, şi pe domeniul economic – consilierul Oleg Soltan.

Izman a spus că este onorat de propunerea lui Grigore Filipov şi dacă va fi votat, vine să lucreze, să activeze nu pentru salariu, dar să arăte „fapte, nu vorbe”, că va conlucra cu fiecare din cei 27 de consilieri, ca să ajungă la rezultate, că va dezvolta relaţiile transfrontaliere, că nu va fi om de cabinet, dar de teritoriu. A răspuns că locuieşte la Chişinău, deşi este din Molovata, dar că distanţa nu e un impediment pentru a avea realizări concrete.

Oleg Soltan a spus că va face tot posibilul pentru a atrage investiţii pentru irigarea terenurilor în toate localităţile şi va colabora cu oricine fără a ţine cont de culoarea politică.

S. Cernov