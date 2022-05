În or. Criuleni a fost lansat un centru de informare turistică pentru întreaga regiune

La Muzeul de Istorie şi Etnografie din or. Criuleni a fost inaugurat, cu sprijinul Uniunii Europene, un centru de informare turistică.

Este astfel multiplicată în Moldova practica unor ţări europene, care au inaugurat asemenea centre în muzeele locale, în bibliotecile publice sau în incintele primăriilor, iar scopul este de a include obiectivele turistice locale în trasee turistice pentru a atrage mai mulţi vizitatori. În cazul Criulenilor, ar fi şi promovarea oraşului şi altor localităţi care au cu ce se lăuda.

Evenimentul face parte din proiectul transfrontalier „MuseumInfoTur”, obiectivele căruia au fost dezvoltarea capacităţilor muzeelor; crearea a opt centre de informare turistică ( în localităţile Călăraşi, Criuleni, Mereni, Orhei, Străşeni, Şoldăneşti, Rezina şi or. Galaţi (România); promovarea patrimoniului cultural şi istoric în cadrul reţelei transfrontaliere de rute turistice. Ca rezultat, este aşteptată creşterea numărului de vizitatori ai Regiunii de Dezvoltare Centru şi a jud. Galaţi, deservite de reţeaua celor opt centre de informare turistică.

Tatiana Rotaru, directoare interimară a Muzeului, spunea la începutul evenimentului, că instalarea panourilor informative şi crearea traseelor turistice, identificaarea reperelor, este rezultatul muncii a doi ani de zile, şi a mulţumit partenerilor şi autorităţilor pentru sprijin şi implicare.

Lilia Ţurcan, specialistă în cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, a precizat că ADR Centru, în Comun cu Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova (ADTM) şi Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, Romania cu sediul la Galaţi sunt partenerii acestui proiect.

„Suntem bucuroşi că am găsit la Criuleni un muzeu care să fie un punct de reper pentru turiştii care ne vizitează localităţile. Ne-am străduit să dotăm centrul de informare cu toate cele necesare ca să poată răspunde aşteptărilor turiştilor care vor călca pragul acestuia, să aducă omului care intră aici nu doar informaţii despre exponatele prezentate, dar şi despre locurile şi aspectele care ar trebui să fie vizitate în raza întregului raion Criuleni. Nu înzadar am creat această reţea regională, dar pentru ca turistul, în cazul în care vine la Criuleni, să ştie şi obiectivele din Orhei, Anenii Noi şi alte locaţii” – a spus Lilia Ţurcan.

Viorel Miron, reprezentant al ADTM, a spus că acest proiect este despre oameni, locuri, tradiţii: „Aceste raioane, unde au fost deschise centre de informare, legate de cursul Nistrului, sunt foarte interesante, deosebite. Când am pornit crearea centrelor, am zis, hai să vedem care sunt punctele de atracţie chiar în acest muzeu. Aici avem cel puţin câteva lucruri excepţionale. Chiar în spatele nostru este o operă la fel de semnificativă ca Romeo şi Julieta – acest covor cu legenda localităţii. Tot aici avem cele mai vechi covoare din R. Moldova, aproape de acest loc – şoseaua cea mai veche a Basarabiei. Aceste lucruri le putem prezenta oaspeţilor care intră în casa noastră, copiilor noştri, ceea ce putem mărturisi ca identitate. Tot ce am creat este ca o poveste pe care o punem în mâna unei agenţii de turism care îţi aduce oaspetele. Iar dacă oaspetele vine singur, ai ce povesti. Am reuşit cu Dvs să facem un traseu prin or. Criuleni, dar primul lucru de vizitat este muzeul, unde vor fi informaţi despre ce mai pot vedea în oraş şi împrejurimi.”

Oraşul Criuleni şi satele vecine au foarte multe locuri pitoreşti care merită promovate şi crearea traseelor turistice, este o oportunitate pentru a le valorifica, spunea şi primarul Mihail Sclifos. Printre cele mai interesante puncte el a numit Peştera Surprizelor, malul Nistrului, Insula Vacilor, traseul de ciclism pe malul Nistrului de la Criuleni până la Oniţcani, pe cale de amenajare.

La modul practic, spunea Tatiana Rotaru, turiştilor locali şi străini angajaţii instituţiei le pot sugera să parcurgă fie două trasee locale prin or. Criuleni, fie să viziteze şi alte obiective, incluse în cele 5 trasee prin raion. În orice caz, prima destinaţie este muzeul, care oferă un ghid şi, în scurt timp, un îndrumar turistic tipărit cu informaţiile despre locurile de interes pentru un călător.

Melania Sclifos, muzeografă, explică că traseele turistice prin or. Criuleni, care încep la muzeu, pot continua spre Maşcăuţi, spre Dubăsarii Vechi sau spre Hruşova. De exemplu, dacă turistul decide să viziteze or. Criuleni, el va fi ghidat prin muzeu, apoi spre biserica din piatră „Arh. Mihail şi Gavriil”, Peştera Surprizelor, galeria pictorilor din holul Casei de Cultură, galeria de sculpturi în piatră de pe străzile or. Criuleni şi Galeria de Artă a pictorului Iurie Grajdian. Acest tur ar dura o oră. Cel de-al doilea, cu durata de două ore, include aceleaşi obiective, la care se mai adaugă vizitarea atelierelor meşteriţelor populare Nataşia Cangea şi Ala Roşcovan. Dacă turistul alege traseul spre Dubăsarii Vechi, va vizita pădurea de plopi de la Bălăbăneşti, conacul astronomului Donici la Dubăsarii Vechi. În direcţia Hruşova, repere în traseu sunt agropensiunea „Trei muşcate” din Slobozia Duşca, izvoarele minerale şi biserica din Oniţcani, Muzeul Ţăranului Român din Coşerniţa, cea mai veche biserică, care e la Boşcana, şi fântâna de la SkyLand de la Hruşova.