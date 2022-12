Energia electrică ar urma să se ieftinească cu aproximativ 25% deja din această lună

În urma numeroaselor critici lansate la adresa Guvernului și în special a Ministrului Infrastrcturii, Andrei Spînu, cel din urmă a ieșit la 5 decembrie, 2022, în conferință de presă și a explicat că decizia de a livra gaz părții stângi a Nistrului și de a cumpăra în schimb energie electrică de la Centrala de la Cuciurgan a fost o rațională pentru a avea o sursă alternativă de aprovizionare cu electricitate.

Spînu a dat asigurări că partea transnistreană va achita pentru cele 5,7 mln m cubi de gaze naturale primite zilnic. Dacă nu va achita sau dacă Gazprom va decide să nu mai livreze gaz Tiraspolului, consumatorii de pe malul drept al Nistrului nu vor avea de suferit nici într-un fel. Actualmente, o altă sursă de energie este România, care la fel importă energie electrică, dar că contractul cu partea română este doar până la 11 decembrie. Prețurile la energie electrică s-au dublat pe piața europeană săptămâna trecută, odată cu răcirea timpului, a mai fost o explicație a lui Spînu referitor la decizia de a semna un contract cu MGRES.

Recalcularea tarifului la energia electrică ar putea fi luată de ANRE la propunerea Comisiei Situații Excepționale care se va întruni astăzi, 5 decembrie, 2022, la ora 17.00.

”Încă din vară am început să facem stocuri de gaze. Astăzi avem peste 250 mln m3 și continuăm să achiziționăm. Prețul mediu de achiziție a gazului e de aproximativ 1000 USD. Aceste volume, sunt suficiente pentru perioada următoare. Prețul de achiziție nu va duce la creșteri suplimentare de tarif al gazului. Oferim compensații în factură, economisim și trecem cu bine de această iarnă. Am convenit să avem aceeași înțelegere pentru ianuarie, februarie și martie. Malul drept va primi întreagă cantitate de energie electrică la prețul de 73 USD/MW. La finalul lunii decembrie vom continua discuțiile și voi informa despre rezultate. Odată ce MGRES va produce mai multă energie electrică riscul de deconectări masive se reduce considerabil. De asemenea, scade riscul ca bombardamentele Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina să ducă la întreruperi de livrare a energie electrice. Repet, avem un obiectiv clar, să ținem țara (spitale, școli, grădinițe etc.) conectate la energie. Este rentabil din punct de vedere economic să dăm tot volumul de gaz livrat de Gazprom malului stâng în schimbul livrărilor de energie electrică suficientă pentru malul drept. Toate calculele arată că este cea mai bună decizie din punct de vedere economic. Simplu, 204 mii MW la prețul de piață de 400 EUR este egal cu 81,6 mln EUR. Utilizarea a 77,2 mln m3 de gaz pentru malul drept ar fi adus o economie de doar 55,2 mln USD (preț de piață 1500 USD, preț Gazprom 785 USD). Cifrele sunt aproximative pentru că nu putem cunoaște exact evoluția prețurilor.” – a xplicat Spînu pe canalul său de Telegram duminică, 4 decembrie.

Unii analiști politici, economici și experți în energetică au criticat semnarea contractului cu Centrala Cuciurgan, calificând-o drept o trădare sau o capcană rusească în care a fost atras Chișinăul. Așa zisele autorități de la Tiraspol a pus vina pe Chișinău pe faptul că au avut un deficit de energie electrică care le-a perturbat serios viața și activitatea, dar califică noul contract drept unul exclusiv economic, fără nici un substrat politic, un contract ”reciproc avantajos, care este garanția stabilității întregului sistem energetic al regiunii”, citat după Krasnoselski.