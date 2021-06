Criulenenii au și viceprimar din Chișinău

Întruniți în ședința din 3 iunie consilierii orașului Criuleni au votat nominal cu 6 abțineri și 10 voturi ”pro” pentru investirea dlui Nicolai Barbăscumpă în funcția de viceprimar al orașului. Sergiu Poponeț, care a deținut această funcție și-a dat demisia.

Nicolae Barbăscumpă (în imagine) a activat în cadrul Cancelariei de stat, sediul central Chișinău, specialist principal responsabil de Pretura sectorului Buiucani, or. Durlești, or. Vatra, com. Trușeni, sat. Ghidighici, sat. Condrița. Întrebat de consilieri dacă știe că funcția respectivă presupune activitatea extraprogram, a spus că a fost anunțat și că nu i se pare o problemă, chiar dacă locuiește la Chișinău. Cât privește specificul și problemele primăriei, crede că nu diferă mult de alte localități. A spus că și deplasarea la serviciu o va face din cont propriu. Salariul viceprimarului e de cca 9000 mii lei.

Primarul Mihail Sclifos a recunoscut la întrebarea consilierului V. Vatamaniuc că alte candidaturi la funcția de viceprimar nu au fost. În secolul trecut raionul Criuleni era pistă de promovare pentru demnitari spre capitală, acum lucrurile pare că se inversează.

E.Chiriac