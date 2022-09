Altercații la Bălăbănești, între primar și secretara consiliului. Poliția cercetează cazul

Secretarul Consiliul local Bălăbănești, Liuba Perciuleac, îl acuză pe primarul comunei, Ion Cotoman, de agresiune fizică. Femeia susține că în dimineața zilei de 16 septembrie, 2022, primarul ar fi lovit-o în biroul său după o altercație verbală între ei, pentru faptul că nu ar fi pregătit pachetul de documente pe care să-l pină la dispoziție membrilor comisiei de concurs desemnate să aleagă directorul unei grădinițe din comună.

”Mi-a cerut o explicație privitor la niște chestii de lucru. Eu i-am explicat, i-am expus punctul meu de vedere, am adus argumente, cu care dumnealui, probabil, n-a fost de acord și a ridicat mâna la mine. S-a izbit la mine peste masă, m-a lovit la cap, masa s-a rasturnat, eu am căzut la podea, mi-am lovit o mână, un cot zgârâiat. Au fost mai devreme momente tensionate între noi, altercații verbale, dar să mă lovească cu pumnul s-a întâmplat prima dată. Psihologic, agresiune verbală, demult sufer, și le-am înghițit pe toate. Eu nu am fost la curent că în ziua ceea era stabilit concursul, pentru că fusesem în concediu, iar de concurs trebuia să se ocupe secretarul comisiei constituite prin dispoziția primarului. Când mi s-a spus că nu sunt materialele, eu le-am pregătit repejor, cât se desfășura interviul, și le-am transmis comisiei. Doamna secretar al comisiei nu m-a întrebat nimic de documente, și eu credeam că totul este deja pregătit” – spune Liuba Perciuleac.

Femeia afirmă că a apelat la 112 și a reclamat pretinsele acțiuni ale primarului la poliție, după care a solicitat consultația medicului de familie și efectuarea expertizei medico-legale, iar raportul urmează să fie expediat la poliție și la procuratură.

De cealaltă parte, primarul Ion Cotoman neagă acuzațiile secretarului consiliului local Liuba Perciuleac, și afirmă că nu a lovit-o, dar că s-a adresat pe un ton ridicat. Primarul recunoaște că a ridicat vocea ”mai puțin diplomatic, dar fără injurii”, fiindcă dna Liuba Perciuleac i-ar fi răspuns brutal, și că s-a mai întâmplat și anterior să discute pe voci ridicate, dar că nu a recurs niciodată la forța fizică în adresa dumneaei sau a altui angajat din primărie, cu atât mai mult nu a agresat vreo femeie în viața lui. Ion Cotoman confirmă că s-a discutat pe marginea concursului pe care l-a considerat nepregătit suficient, pentru că dna Perciuleac nu ar fi transmis către secretarul comisiei de consurs, pachetul nou de documente, venit de la Direcția Educație în poșta electronică a primăriei, respetiv, era cât pe ce să fie compromisă buna desfășurare a concursului. Primarul mai spune că nu i-a cerut niciodată să plece din funcție, nu a sesizat niciodată consiliul local că dumneaei nu și-ar fi îndeplinit obligațiunile de serviciu, și tot ce îi cere este doar să-și exercite atribuțiile la timp, pentru că experiență are suficientă. Ion Cotoman spune că în dimineața de 16 septembrie ”am ridicat vocea și i-am arătat ușa, dar n-am lovit-o. În primărie mai erau angajați care pot spune ce s-a întâmplat”.

Diana Rusu, secretatul Consiliul Raional Criuleni și președintele Sindicatului angajaților din serviciile publice (SINDASP) din r. Criuleni, căreia ”E-C” i-a solicitat un comentariu pe marginea acestui caz, consideră inadmisiblă orice agresiune între funcționari și afrimă că sindicatul va lua atitudine față de acest caz, indiferent dacă va fi el reclamat de persoana care pretinde că a fost agresată, sau nu.

Elena Băetrău, ofițer de presă a Inspectoratului de Poliție Criuleni, confirmă că poliția a înregistrat apelul Liubei Perciuleac, cazul fiind la moment în proces de documentare.

S. Cernov