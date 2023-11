(Video) „Hai să ne înțelegem!”, cum apare corupția în achizițiile de dispozitive medicale și ce soluții au fost aplicate începând din 2016

Piața dispozitivelor medicale implică un proces de achiziții structurat în mai multe etape. Deși, începând cu anul 2016, acest proces a fost atribuit Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), încă există persoane abile în a găsi oportunități pentru practici corupte. Diana Ranga-Enachi, expertă în achiziții publice la IDIS Viitorul, cu o vastă experiență în domeniu, aduce claritate și evidențiază cu determinare zonele în care consumatorul obișnuit poate identifica posibile manifestări de corupție în ceea ce privește achizițiile de echipamente medicale.

Episoadele podcastului au fost realizate de Agora.md, în colaborare cu Asociația Presei Independente (API), și promovează toleranța zero față de corupție la nivelul comunităților locale și la nivel național, concentrându-se pe câteva sectoare cu risc sporit de corupție, încurajează cetățenii să se implice în lupta împotriva corupției, explica unde poate fi depusă și cum trebuie formulată o reclamație și ce poate face un cetățean aflat sub presiune după depunerea unei sesizări etc.

Vă propunem al patrulea episod în format video la tema enunțată. Vor urma și altele, urmăriți publicațiile noastre!