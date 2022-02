(Video) Genius Academy – un centru modern de dezvoltare pentru copii

Știați că tehnica de calcul Soroban substituie cel puțin alte zece cursuri de dezvoltare a inteligenței? Copiii care frecventează cursurile Genius Academy înregistrează rezultate remarcabile într-un timp foarte scurt. Centrul a fost creat de Dana Amaftioaie, o tânără de 25 de ani, din dorința de a ajuta copiii să-și dezvolte abilitățile. În ultimii trei ani, antreprenoarea a reușit să inaugureze șapte centre, dintre care unul peste Prut, cu suportul și susținerea Uniunii Europene.

Un copil care învață metoda japoneză Soroban va înțelege simplu și concret cum se formează numerele compuse, își va dezvolta gândirea analitică, răbdarea, concentrarea și perseverența.

Mihai spune că adună și scade cifre cu o viteză mai mare de când frecventează centrul.

„Odată am fost cu tata la magazin și vânzătoarea a calculat greșit, dar eu am spus corect. Tata nici nu a observat”, menționează Mihai.

Cosmin crede că lecțiile de aritmetică mintală îl vor ajuta să devină un mare geniu

„Această metodă m-a ajutat sa fiu mai ager, mai creativ și mai atent. Tot ce trebuie sa faci este să exersezi zilnic câte 10 minute și să crezi cu tărie că de la un simplu copil vei ajunge un mare geniu”, declară Cosmin.

Genius Academy combină cele mai eficiente practici de a încuraja copiii să învețe din plăcere, dezvoltându-le activ abilitățile intelectuale.

„Metodele pe care le aplicăm le îmbogățesc copiilor considerabil memoria, imaginația, concentrarea, atenția și gândirea analitică. Copilul obține ușor rezultate remarcabile, chiar după câteva lecții, iar simpatia pentru matematică crește odată cu încrederea în forțele proprii. Scopul de bază al cursului este de a dezvolta un copil cu abilități contemporane”, spune fondatoarea Genius Academy, Dana Amaftioae.

Calitatea cunoștințelor obținute este garantată nu doar de rezultatele obținute de copii, dar și de încrederea obținută de la organizațiile de top din lume și școlile de profil. Ideea de a deschide o fabrică a inteligenței i-a apărut Danei imediat după finalizarea studiilor. Astfel a apărut primul centru în orașul Drochia.

„Ulterior am deschis câte un centru Genius Academy la Soroca, în satul Talmaza din Ștefan Vodă, la Chișinău (în sectoarele Centru și Ciocana), la Bălți și Dondușeni. Cel mai mare centru se află la Brașov, în România. Urmează să mai inaugurăm un centru în sectorul Buiucani al capitalei”, subliniază fondatoarea.

Dana a reușit să-și dezvolte afacerea pentru că a aplicat la diverse granturi europene

„Am început cu un buget modest de până la cinci mii euro, dar cu multă dorință și pasiune. Ulterior am obținut un grant de peste 2000 de euro din partea „Fondului Inovațional de Antreprenoriat pentru Tinerii din Drochia și Bălți”. A urmat proiectul Femei în Afaceri, etc.. Încercam să aplic unde vedeam finanțări și, practic, la toate mi s-au deschis ușile. Am prins la curaj. Îmi doream să fac și mai bine, și mai mult”, povestește întreprinzătoarea.

Din dorința de a fi și mai inovativă, Dana este în proces de implementare a unui proiect de digitalizare, finanțat tot de Uniunea Europeană.

„Vrem foarte mult să trecem la un alt nivel în educație. Viața alertă în care trăim ne impune să ne adaptăm în permanență. Ceea ce învățăm la curs trebuie să aplicăm în practică. Trebuie să fim concentrați, atenți, responsabili, punctuali și disciplinați. Disciplina și puterea de concentrare sunt căile spre succes”, punctează Dana Amaftioaie.

Acest material este produs în cadrul Campaniei „Descoperă Echipa Europa”, realizată cu suportul financiar al Uniunii Europene de către proiectul „Comunicare strategică și suport pentru mass-media în Republica Moldova”. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.