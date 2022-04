Semiluna Roşie ajută Crucea Roşie şi distribuie împreună pachete igienice în Moldova

Începând cu 21 aprilie, familiile din r. Criuleni care găzduiesc refugiaţi din Ucraina, vor primi colete cu produse de igienă şi câte o plapumă, acordate prin intermediul Societăţii de Cruce Roşie de către Societatea de Semilună Roşie din Turcia.

Primele colete au fost distribuite în or. Criuleni, conform listelor prezentate de către Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei. Tatiana Cazacu, preşedinta filialei Criuleni a Societăţii „Crucea Roşie”, ne-a informat că astăzi 37 de familii din or. Criuleni urmează să primească aceste colete, după care vor urma familiile din toate localităţile raionului, în total lista de la Direcţie include 150 de nume de gazde. Conţinutul unui colet este suficient pentru o familie din 5 persoane pentru perioada de o lună.

„Orice ajutor ne este binevenit, încusiv pachetul de azi! Noi, ca gazde, abia ne-am înregistrat pe paltformă ca să primim ajutorul promis. Şi familia venită s-a înregistrat, dar încă nu au primit bani. Cei care au venit la noi au venit cu nimic! Au părăsit casa noaptea, în haine de iarnă. Vorbesc de familia fiului meu, refugiaţi din Krivoi Rog. Când a început războiul, el se afla la muncă în Spania, şi în condiţiile când nu mai zburau avioane, a mers 72 de ore fără somn, cu transporturi de ocazie, ca să ajungă la familia sa. Are cinci copii, dintre care două fetiţe infiate, cărora a trebuit să le facă cât de repede posibil documente, ca să se poată evacua. Acum e greu acolo, cred că o să le distrugă tot ce au, au loc lupte grele. Sărmanii oameni, nu vor mai avea la ce să revină, deşi aveau şi un business micuţ, şi locuinţă cu tot ce le trebuie. Ucraina este o ţară bogată, oamenii trăiau bine acolo, dar iată că o să le distrugă viaţa Putin!” – spune dna Irina Stamati.

Iar Lidia Andrianova a împărţit locuinţa sa cu două domnişoare, rude îndepărtate. Una din ele a plecat, peste un timp, alta a rămas, şi nu se încadrează în categoriile de persoane care au dreptul la ajutorul de 2200, promis de către ONU. „Noi ne-am descurcat că mai lucrăm încă, chiar dacă suntem în vârstă, dar sunt familii care au primit mai mulţi oameni şi sunt foarte sărmani. Eu sunt mulţumită de acest ajutor! Le-am sunat lor la Odesa şi le-am spus, îndată ce a început războiul, că îi putem primi. Iată ea a fost la Odesa, şi-a adus nişte lucruri de acolo, e mereu alarmă antiaeriană, oamenii nu pot dormi în linişte, e mare frica” – spunea dna Lidia, când şi-a primit coletul din partea „Semilunii Roşii”.

După cum ne-a informat Mustafa Şahin Firat, șeful Unității programe și operațiuni internaționale al Societăţii de Semilună Roşie, acest ajutor a venit specific pentru Republica Moldova şi va fi distribuit în acele raioane unde „Crucea Roşie” are filiale. Pachete similare sunt distribuite şi în Ucraina, pentru ajutorarea persoanelor care au oferit casele lor conaţionalilor intern deplasaţi.

Funcţionarul turc a mai spus că poporul turc înţelege perfect care sunt provocările Republicii Moldova în contextul valului de refugiaţi provocat de invazia Rusiei asupra Ucrainei:

„Moldova, care este o ţară cu resurse limitate, este acum în situaţia de a împărţi cu refugiaţii tot ce are. Este un efort enorm comparativ cu cel al altor ţări care au găzduit refugiaţi. Vedem o ospitalitate fără egal. Şi Turcia a acomodat 30 de mii de cetăţeni ai Ucrainei, dar ei la noi stau preponderent în centre pentru refugiaţi, în cămine studenţeşti sau în hoteluri. Poporul turc împarte cu poporul Moldovei aceleaşi sentimente, pentru că noi avem experienţa cu cca 4 mln de refugiaţi din Siria. Când au venit ei la noi, iniţial, am avut aceleaşi sentimente de a împărţi cu ei tot ce avem, inclusiv familia mea, am oferit tot ce am putut. Vă înţelegem foarte bine prin ce treceţi acum. Scopul nostru ar fi acum să aducem la cunoştinţă şi altor ţări, care este acum situaţia în Republica Moldova în care, comparativ cu alte ţări, este cel mai mare număr de ferugiaţi raportaţi la numărul populaţiei, aproximativ 100 de mii de persoane. Acest fapt este o povară foarte mare atât pentru populaţie, cât şi pentru autorităţile publice. Sperăm că vom putea continua cu ajutorarea populaţiei, în cazul în care vom fi informaţi că este nevoie” – a spus Mustafa Şahin Firat, pentru „Est-Curier”.

Foto de la eveniment.