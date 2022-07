Reportaj. Cum se calculează pensiile – campanie de informare pentru locuitorii satelor, marca CNAS

Tatiana Volna s-a pornit la ședința anunțată în Primăria Hârtopul Mare, în care urma să se întâlnească cu funcționari de la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, plecați în sate cu o campanie de informare despre modul de calculare a pensiilor,având mai multe întrebări.

”Chiar am să întreb, când pot eu ieși la pensie, odată ce am crescut 6 copii, iar din 2019 sunt încadrată în gradul de dizabilitate mediu. Anul trecut au spus că voi ieși la pensie la 56 ani și 6 luni, acum – să vedem. Am 17 ani de stagiu de muncă, am lucrat la tutun, dar dacă nu văd bine, nu aud bine, nu prea am avut oportunitățăi de a lucra în altă parte, și copiii trebuia să mi-i cresc. Am o pensie de dizabilitate de 1139 de lei, și chiar vreau să le dau întrebarea, dacă am să ies la pensie anul ista sau deja mai tîrziu!”

Ulterior, Tatiana a aflat că pentru ea vârsta de pensionare crește în acest an cu încă jumătate de an.

Specialiștele au explicat prevederile legale mai vechi și cele noi

Vreo 20 de săteni îi așteptau pe funcționarii de la CTAS, care aveau drept grup țintă a discuțiilor persoane care urmează încă să se pensioneze. În sală majoritatea erau deja pensionari, care aveau întrebări legate mai mult de mărimea pensiilor actuale, despre recalculare și pensiile acordate deținătorilor de cote, dar și altele.

Lorina Sîrbu, șefa Direcției generale a CTAS Criuleni, Aliona Rapcea, șefa Direcţiei stabilirea pensiilor şi alocaţiilor CTAS Criuleni, și Simion Pădurean, reprezentantul Guvernului în r. Criuleni, venise de la o întâlnire similară cu locuitorii s. Mașcăuți. După cum afirmau funcționarele, mășcăuțenii au avut multe întrebări, și se arătau deschise să răspundă și la cele ale hârtopenilor.

Lorina Sîrbu a început cu prezentarea vârstei de pensionare pentru bărbați care este de 63 de ani, pentru femei – 60 de ani, la 1 iulie 2022. Vârsta de pensionare a femeilor se va majora treptat, începând cu fiecare 1 iulie care urmează, cu încă șase luni, până când vârsta de pensionare a femeilor se va egala cu cea a bărbaților – 63 de ani, lucru care se va întâmpla în anul 2028.

O altă prevedere legală, explicată de dna Sîrbu – pensionarea femeilor care au crescut cinci copii și mai mulți: vârsta standard de pensionare este diminuată în asemenea caz cu 3 ani. Două femei în sală așteptau această informație, și au mai adresat întrebări de precizare la temă. Pentru a beneficia de o pensie minimă, bărbații și femeile trebuie să aibă măcar 15 ani de stagiu de cotizare, dar stagiul complet de muncă, în cazul bărbaților, este de 34 de ani, iar în cazul femeilor, de la 1 iulie 2022 – 33 de ani (până acum era 32 de ani și 6 luni). Din momentul ce persoana a împlinit limita de vârstă, are la dispoziție 90 de zile pentru a se adresa la CTAS cu pachetul de documente, iar instituția va fi obligată în termen de 60 de zile să le examineze și să-i stabilească pensia.

O altă prevedere legislativă modificată este depunerea actelor prin procură. Asta înseamnă că solicitantul de pensie poate depune actele personal la CTAS, sau poate da acest drept altei persoane, căreia îi va da o procură, semnată notarial sau autentificată la primăria localității. Un detaliu important, spunea Aliona Rapcea, ar fi acela ca în procură să fie scris că persoana împuternicită are dreptul să reprezinte solicitantul de pensie în raporturile cu Casa Națională sau Teritorială de Asigurări Sociale, că dacă acest detaliu va fi omis, procura nu va putea fi utilizată în scopul dorit – cel de a le fi stabilită pensia.

”Vă rog, fiecare dintre dumneavoastră, în orice instituție vă aflați, citiți cu atenție documentul înainte să-l semnați! Diferite persoane s-a întâmplat să ajungă la noi la oficiu și abia atunci citește documentul, care nu deține informația necesară.” – spunea Aliona Rapcea.

Cererea de stabilire a pensiei poate fi depusă și online, dar cu aplicarea semnăturii electronice, și asemenea cazuri sunt rare, spunea Lorina Sîrbu.

Din pachetul de documente necesar pentru a fi stabilită pensia face parte buletinul de identitate, act original și copie, carnetul de muncă original, pentru că cele scanate sunt la dispoziția CNAS, documente confirmative a stagiului de cotizare, diplomele de studii, eliberate până în anul 1999, livretul militar, certificatul de căsătorie, femeile mai depun și certificatele de naștere a copiilor.

”Un alt tip este pensia anticipată pentru carieră lungă. Se stabilește dacă solicitantul a atins stagiul necesar de cotizare, dar nu a atins vârsta de pensionare. De la începutul acestui an legea data a intrat în vigoare și acest tip de pensie poate fi stabilit bărbaților care au lucrat 39 de ani, femeilor – 36 de ani. În stagiul de cotizare în acest tip de pensie nu intră zilele în care solicitantul s-a aflat în concediu medical. La stabilirea pensiei anticipate se iau în calcul perioadele contributive, adică cele în care pesroana a primit salariu, excluse fiind perioada studiilor la instituții de învățământ superior, serviciul militar, iar femeile trebuie să prezinte documente confirmative că s-au aflat în concediu de îngrijire a copiilor.” – anunța Lorina Sîrbu.

Aliona Rapcea a explicat care sunt condițiile de acordare a pensiei de urmaș, a pensiei de dizabilitate sau a recalculării pensiilor, în cazul în care cetățenii pensionați continuă să mai lucreze. Doamnele au îndemnat cetățenii să viziteze CTAS, sau să le solicite telefonic orice informație de care au nevoie, dar și să consulte pagina web a instituției, pentru a verifica, în cazul celor angajați, dacă angajatorul își îndeplinește obligațiile și achită contribuțiile necesare la bugetul asigurărilor sociale de stat, ceea ce înseamnă staj contibutiv necesar.

Durerea principală – pensiile mici și prețurile mari

Câțiva cetățeni care însă nu au atins vârsta de pensionare, au întrebat și au primit răspunsuri referitoare la cazurle lor personale. Majoritatea, însă, din cei prezenți, au venit să afle de ce au pensii atât de mici și

cum să facă față scumpirilor și cheltuielelor

crescânde zilnice.

”Vrem salarii mari, pensii mari! Omul păcătos de la țară, muncește, vai de capul lui, vrem pensii să ne putem permite prețurile de acum! Ne bucura Dodon cu cele ajutoare de două ori pe an, dar acum ne-au pocnit prețurile în cap! Noi de unde să luăm bani? La parlamentari nu le-a fost rușine să-și pună premii de Paste?! ” – spunea indignată dna Valentina. Femeia recunoaște și utilitatea ajutorului oferit de actualul guvern la plata gazelor, dar crede că cei cu venituri mari au fost ajutați pe nedrept.

”Mie nu mi s-a calculat corect contribuția în perioada când lucram la două școli și eu am acționat CTAS în judecată!” – spunea dna Vera, pedagog pensionat.

După ce primara Eugenia Anghelici a explicat, că funcționarii veniți în sat nu au competențe de a crește pensiile sau a diminua prețurile, o parte din cei prezenți au decis să părăsească adunarea.

Simion Pădurean, reprezentant al Cancelariei de Stat în r. Criuleni, a atenționat că pentru a beneficia de pensie, cetățeanul, chiar și zilier, este obligat să fie angajat oficial, să achite impozite din venituri. Și dacă a împlinit vârsta de pensionare, să nu aștepte că cineva îl va chema să-i facă documentele, dar să depuină personal o cerere.

Folosindu-se de prezența lui Simion Pădurean, hîrtopenii au solicitat să le transmită conducătorilor să elimine pensile speciale, în special ale parlamentarilor. Pădurean a spus că pensiile speciale au fost plafonate, iar lista celor care beneficiază de ele a fost scurtată.

La replica dnei Valentina care a spus că în sate ”e doamne ferește ce sărăcie, facturile, vara, depășesc suma de 800 de lei”, Simion Pădurean a răspuns că ”noi încă nu trăim sărac: avem ce mânca. Vă spun eu, că un german, care trăiește în Germania, el nu are atâta, cât ai matale: 20 de ari de pământ, o cotă de un hectar. Ei trăiesc că acolo este altă politică financiară!”. Reprezentantul Guvernului a fost pe loc acuzat de demagogie, iar dna Valentina și-a amintit că a ”lăsat sapa pe deal”.

Persoanele care au avut întrebări în continuare la funcționarele CTAS, au rămas să le clarifice în privat.

S. Cernov

