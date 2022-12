Primăriile în care puteți fi servit cu o cafea espresso

Ca și răsplată pentru mobilizarea și participarea ediția din 2022 a sărbătorii ”Toamna de aur”, 10 primării din r. Criuleni au primit în dar câte un espressor de cafea.

Cadoul le-a fost înmânat pentru efortul de a transporta la Criuleni colectivele artistice din sat și pentru că au amenajat expoziții care oglindesc tradițiile locale, în ziua lor de odihnă. Corturile și standurile primăriilor, de regulă, conțin mese cu bucate tradiționale, vinuri și băuturi tari, produse local, obiecte de artizanat, ustensile utilizate la muncile agricole, iar gazdele – primarii și toți care muncesc la amenajarea expozițiilor, întâmpină vizitatorii cu ”hai, poftim, gustați!” și le mai cântă câte un cântec de voie bună și de veselie. Dacă în anul precedent, pentru același efort primăriile participante au primit în dar motocositoare, în acest an opțiunea organizatorilor a fost pentru aparate de făcut cafea.

Alegerea cadoului ar fi fost solicitarea primăriilor, ne informează Vitalie Onișciuc, șeful Direcției agricultură, care se ocupă de organizarea sărbătorii de toamnă. Aparatele au costat 5999 de lei fiecare, pentru că au fost procurate în perioada reducerilor de black friday, și în așa fel au intrat în limita stabilită inițial.

”Noi am achitat din bugetul primăriei numai motorina cu care ne-am deplasat la Criuleni. Pentru toate celelalte pe care le-am pregătit am pus mână de la mână!” – spune Iurie Buga, primarul com. Miclești. Espressorul și-a găsit loc în biblioteca publică din s. Miclești.

”Noi ne-am bucurat de aparatul de cafea, pentru că nu ne-am fi permis să ni-l procurăm singuri. Alte obiecte care ne sunt necesare le cumpărăm din buget, cum ar fi motocoasele, dar acesta precis că nu-l cumpăram!” – zice primara com. Hârtopul Mare, Eugenia Anghelici. Pentru participarea la sărbătoare colectivul primăriei a dispus de cca 1000 de lei din buget, de la compartimentul servicii de protocol, și de propria cămară a fiecărei gospodine și gospodar implicați.

Alte primării care au fost răsplătite cu un aparat de preparat cafeaua sunt Criuleni, Ișnovăț, Boșcana, Cimișeni, Cruglic, Hrușova, Zăicana și Râșcova.

Primarii și-au primit cadourile la 22 decembrie, înainte să înceapă ședința ordinară a Consiliului Raional, iar sărbătoarea avut loc la 15 octombrie. Cele 10 aparate de cafea au fost procurate de către Direcția Agricultură și Servicii Funciare după ce la 18 noiembrie 2022 consiliul raional a alocat 60 mii de lei cu destinația ”premierea administrațiilor publice locale care au participat la concursul ”Ograda țărănească”.

Foto: inmânarea aparatelor de cafea