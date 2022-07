O comisie parlamentară s-a aflat la Criuleni, într-o „vizită de explorare”

Membrii comisiei parlamentare Protecție Socială și Sănătate au întreprins o vizită la Criuleni, pe data de 26 iulie, pentru a se documenta despre condițiile și modul de activitate a Centrului de Intervenție Timpurie ”Lăstărel”, deschis doi ani în urmă în cadrul Centrului de Sănătate Criuleni.

Trei deputați – Dan Perciun, Ala Oglindă și Adrian Belîi, însoțiți de membrii Consiliului pentru Persoane cu Dizabilități, reprezentanți ai câtorva asociații obștești care activează în domeniul social, funcționari ai Ministerului Sănătății, au venit să cerceteze în teritoriu activitatea acestei instituții, una din 7 de acest fel din R. Moldova, care asigură prin intermediul Casei Naționale de Asigurări Medicale prevenirea tulburărilor de dezvoltare a copiilor în perioada 0-3 ani.

După cum a menționat președintele acestei comisii, Dan Perciun, vizita a fost una ”de explorare și să vedem ce ar însemna pentru noi deschiderea de astfel de centre în fiecare raion.”

Maria Moșneguț, medic-pediatru și coordonatoare a Centrului de Intervenție Timpurie ”Lăstărel”, a prezentat echipa și serviciile instituției, despre misiunea căreia a spus că lucrează cu copiii care au un risc de dezvoltare, și cu copii care au deja tulburări de dezvoltare. Centrul, care este unul socio-medical, asigură intervenția a doi medici – pediatru și neurolog, și a specialiștilor psiholog, logoped, psihopedagog și kinetoterapeut. Toți specialiștii împreună formează o echipă multidisciplinară, care supune evaluării copiii în prezența părinților și altor membri ai familiei, care se implică în îngrijirea acestora. Echipa are o listă de criterii, potrivit cărora copiii sunt evaluați și li se indică intervenția.

Violeta Panico, șefa CS Criuleni, spunea, cu referire la istoria deschiderii acestui centru, că ideea a apărut încă în 2013, dar că finanțele potrivite au fost identificate abia în 2018-2019, când în urma unui parteneriat încheiat cu AO ”Fiecare Contribuie pentru Schimbare”, cu suportul Uniunii Europene, al Fundației Soros Moldova și contribuția Consiliului raional Criuleni, au fost găsite și resursele necesare. Valoarea totală a grantului Uniunii Europene a fost de 48 517 euro. Consiliul Raional Criuleni a contribuit cu suma de 300 de mii de lei. Din bugetul Centrului de Sănătate Criuleni, au fost alocați peste 50 de mii de lei pentru lucrările de consolidare a acoperișului și amenajare interioară, iar suma de 79 888 de lei, colectată de către AO FCPS în baza desemnărilor procentuale, a completat contribuția comunității la lucrările de reparație.

Deputații și membrii comisiei au vizitat în acea zi un centru similar din r. Florești. La Criuleni membrii comisiei s-au interesat unde au fost formați specialiștii, care este încărcătura lor, câți copii au consiliat în primul și în al doilea an de activitate, câți copii pot beneficia zilnic de terapii și intervenții, de ce specialiști ar mai fi nevoie în schema de încadrare a personalului, care sunt costurile anuale de întreținere a unui centru cu 5-6 specialiști, dacă e nevoie ca perioada de intervenție timpurie să fie extinsă peste vârsta de 3 ani, unde merg copiii care au depășit vârsta de 3 ani, cât de implicați sunt medicii de familie în identificarea copiilor care trebuie referiți la centru, și multe alte aspecte. Membrii echipei ”Lăstărel” au comunicat comisiei, că au avut solicitări și au realizat intervenții copiilor și din alte raioane, care nu sunt decontate de CNAM, dar pe care nu și-au permis să le lase fără atenție, or, un curs de felul care se prestează la ”Lăstărel”, la instituții private, ajunge să coste și 8 mii de lei, înafară de cheltuieli de transport, ceea ce nu-și poate permite oricare familie care are nevoie.

Despre perspectiva extinderii serviciilor Centrului ”Lăstărel”, scopul principal al căruia este prevenirea tulburărilor grave de dezvoltare care ar duce la stabilirea gradului de dizabilitate la copii, a vorbit Ina Cazacu, coordonatoare de program în AO FCPS, care le-a adus la cunoștință celor prezenți că asociația a aplicat un alt proiect și iarăși, cu susținerea Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova, au procurat un autoturism, astfel încât echipa multidisciplinară de va putea deplasa și evalua copiii din toate satele raionului Criuleni și ale raionului Dubăsari, apropiind astfel serviciile de beneficiar, în lipsa unei rețele dezvoltate de transport public. Un alt aspect al proiectului în derulare la acest moment presupune dotarea unei camere de stimulare senzorială, care va veni cu servicii suplimentare, în ajutor specialiștilor care lucrează cu copiii cu tulburări de spectru autist.

”Noi avem noroc de o echipă bună și motivată, instruită, iar ei oferă o abordare diferită a familiilor care sunt luate în asistență. Ne bucurăm de fiecare dată când ne vorbesc entuziasmat de cazurile soluționate cu succes. Noi, ca instituție, suntem deschiși să oferim asistență necesară oricui vrea să instituie un asemenea centru, să îi ajutăm cu documentația de care e nevoie, și vă asigurăm că este un serviciu foarte necesar în regiuni. Nu recomandăm să fie o instituție separată juridic de centrul de sănătate” – spunea șefa CS Criuleni, Violeta Panico.

Dan Perciun s-a interesat dacă în asemenea centre ar fi nevoie de funcția de asistent social. Dacă Maria Moșneguț a spus că nu ar fi mare nevoie, pentru că rolul acestuia este în a îndeplini o anchetă socială și a lua legătura cu autoritățile și că acest lucru îl poate face ușor asistentul social din comunitate, atunci o altă membră a comisiei a spus că e nevoie, or, asistentul social poate scoate la iveală multe momente care pot avea loc în familie și pe care nu are cum să le observe un alt specialist. ”Noi la Florești avem asistent social și credem că are un rol extrem de important, care îi ghidează pe părinți să acceadă tot felul de servicii, alocații, drepturi, etc. ” – a spus o altă doamnă.

La final, membrii comisiei au mulțumit gazdelor pentru tot suportul informațional acordat. Președintele raionului, Pavel Spînu, s-a folosit de ocazia să le prezinte deputaților un proiect de pre-fezabilitate prin care consiliul ar putea dezvolta un azil republican de bătrâni în fosta maternitate, rămasă de mulți ani în păragină. Clădirea are cca 11 mii metri pătrați, 664 de săli separate, și în opinia președintelui raionului, ar fi un loc ideal pentru cazarea a cca 1000 de persoane. Răspunsul comisiei a fost că un azil de asemenea capacitate ar însemna segregarea oamenilor în etate, iar actualele tendințe de organizare a astfel de spații sunt plasarea lor în comunități, ca rezidenții să poată comunica cu oamenii din afara azilului, cu copii, cu un număr mic de locatari, și nicidecum spații și instituții enorme.

S. Cernov

În fotografii: aspecte de la ședința de lucru la Criuleni, 26 iulie 2022