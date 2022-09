Nu vă speriați! Nivelul radioactiv pe teritoriul Republicii Moldova e stabil

Agenția de Mediu a Republicii Moldova informează că, nu există riscuri iminente pentru populație privind o eventuală expunere la radiații ionizante, în urma recentelor atacuri asupra centralei nucleare din Zaporojie. Valorile fondului radioactiv sunt la nivelul natural caracteristic teritoriului țării.

Agenția de Mediu declară că monitorizează zilnic echivalentului dozei ambientale a radiației gama (fondul radioactiv al mediului) înregistrat la 7 stații cu monitorizare manuală (or. Soroca, or. Fălești, s. Cornești, s. Bravicea, or. Comrat, or. Leova, s. Bălțata), cu ajutorul dozimetrelor portabile UltraRadiac și DRG, și 5 stații cu monitorizare automată în regim continuu (or. Ștefan-Vodă, or. Bălți, or. Chișinău, or. Briceni și or. Cahul).

În data de 28 septembrie 2022, până la ora 8.00, valorile înregistrate ale echivalentului dozei ambientale a radiaţiei gama pe teritoriul Republicii Moldova la staţiile cu monitorizare manuală (Soroca, Făleşti, Corneşti, Bravicea, Bălţata, Leova, Comrat) constituie:

Minima: 0,10 μSv/h – la staţia Bălțata(în imagine)

Maxima: 0,17 μSv/h – la stația Comrat

Valorile înregistrate ale echivalentului dozei ambientale a radiaţiei gama pe teritoriul Republicii Moldova la staţiile cu monitorizare automată (Briceni, Bălţi, Chişinău, Ştefan Vodă, Cahul) constituie:

Minima: 0,11 μSv/h – la staţia Chișinău la ora 00.20

Maxima: 0,15 μSv/h – la staţia Ștefan Vodă la ora 5.50

REȚINEȚI!: Limita de avertizare pentru teritoriul Republicii Moldova este de 0,25 microSievert/h, stabilită de către Ministerul Sănătății, în conformitate cu normele fundamentale nr. 06.5.3.3.4 din 27.02.2001 de radioprotecţie. Cerinţe şi reguli igienice (NFRP-2000).