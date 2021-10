Muzeul Ancuţei

Ancuța, așa îi spun sătenii doamnei Ana Mantaluța, femeia, care îi cucerește cu lucrări deosebite. Născută în Jevreni la Răculești a venit pentru că i s-a propus să activeze în calitate de soră medicală. Aici a prins rădăcini, și-a întemeiat o familie și a devenit răculeșteancă. Pe lângă medicină mai are și o altă pasiune,care i-a devenit o alinare – broderia. Brodând,dumneaei spune că își dublează fericirea.

– Pe timpurile în care telefoane nu aveam, ne adunam cu fetele la șezători. Cântam, spuneam poezii și meșteșugăream. Sora mea mai mare, broda cruciuliţe şi am început să facem amândouă, eu jumătate, ea jumătate. Pot spune că de aici a venit şi acestă rază în viaţa mea, care acum îmi luminează viaţa ca un soare, încălzindu-mi inima.

Mi-am făcut studiile la şcoala medicală din Bender, după 40 ani de lucru, m-am retras să mă dedic brodării. Până la pandemie, în fiecare an veneau tinerii din Răculeşti, Bălăşeşti şi din alte sate vecine în excursie, să îmi vadă lucrările. Acum vin, dar mai rar.

M-a motivat să fac aceste lucrări şi soacra mea, Dumnezeu să o ierte. Ea a fost persoana care m-a susţinut, care a crezut în mine şi care m-a ajutat foarte mult. Făcea și dânsa lucruri frumoase,pe care şi astăzi le păstrez şi le admir. Am o rochie din 1930, un prospop din 1936 şi toate aceste lucrări sunt confecționate de mâna ei. Pe atunci maşini de cusut se găseau mai greu și dacă doreai să faci ceva, trebuia singur să faci, cu mâna.

De multe ori aud: „Care lucrare, doamna Anica vă place cel mai mult?”

Eu am acelaşi răspuns, că fiecare are farmecul ei. Fiecare lucrare are o istorie,are un om ascuns prin firele de ață, care îmi amintesc de el, de o întâmplare din viaţa mea.

– În cât timp lucrați la o broderie ?

– Depinde de lucrare, îmi poate lua și mai mult de jumate de an. Dacă mi-o doresc cu mai multe detalii, îmi necesită mai mult timp, dar orice fac,eu fac cu iubire, mă dedic total lucrării. Îmi place şi să croşetez, am lucrări, dar mai mult iubesc brodatul.

La întrebarea cu ce scop fac aceste lucrări, spune că: „le realizez doar pentru plăcerea sufletească. Nu le vând şi muncesc din suflet pentru suflet.”

Pentru a face văzut rodul muncii, dna Ana Mantaluță a rezervat o cameră din casă pe care a decorat-o cu broderii. Acolo e locul ei pentru alinare și admirație pentru vizitatori.

Gîlcă Cristina, stagiară în cadrul proiectului „Est-Curier Junior”

