Iar a fost majorat prețul energiei electrice

Astăzi, 8 iunie 2022, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat, în ședință publică, prețurile reglementate și tarifele pentru energia electrică.

Decizia de majorare a tarifului de la 2,17 lei per kWh. la 2,64 per kWh pentru beneficiarii Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L și de la 2,51 la 2,86 lei per kWh, pentru FEE Nord are la bază mai mulți factori declară Consiliul de

Administrare a ANRE: majorarea prețului mediu ponderat de procurare a energiei electrice de la furnizorii externi și CTE Moldovenească, achiziționată prin S.A. „Energocom”, de la 98 bani/kWh până la 1,21-1,24 lei/kWh; creșterea cuantumul indicelui prețurilor de consum mediu anual pentru anul 2022 în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici, de la 6,9 % până la 21,9 %; modificarea valorii medii anuale a cursului de schimb valutar pentru anul 2022, cu aplicarea valorii de 18,36 lei/$, care reprezintă valoarea medie efectivă înregistrată în perioada de la începutul anului curent. În calcul s-a luat și creșterea deficitului tarifar înregistrat în perioada ianuarie-mai 2022, mărimea căruia în cazul Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. a constituit 684,0 mil. lei, iar deficitul tarifar înregistrat de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” – 169,9 mil. lei. Majorările vor intra în vigoare la data publicării deciziei în ”Monitorul Oficial” și sunt cu 5 -7 bani mai mici decât au solicitat furnizorii. Între timp Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L a trimis consumatorilor scrisori prin care le indică câtă energie cheltuiesc în mediu și le recomandă să întreprindă măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică până la 80-100 kWh lunar.