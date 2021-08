Grupul de tineri ”Noi suntem puterea!” au adus suflu nou la Mașcăuți

Tinerii din Mașcăuți și-au atins scopul. Uniți prin ideea de a crea un spațiu adaptat intereselor lor, unde să se poată întruni pentru a discuta, elabora proiecte, relaxa, în 2020 au fondat un grup de inițiativă locală ”Noi suntem puterea!”. La început li s-a părut o aventură, apoi au văzut că lucrurile sunt mult mai serioase, iar dna Valentina Eftodi în calitate de coordonator i-a deprins cu conceptul că totul depinde de implicarea lor. La Centrul ”UniT” au descoperit că pentru a implementa un proiect pe lângă dorință mai e nevoie și de instruire și au beneficiat de ea din plin. Cu răbdare, pas cu pas au reușit să contureze primul lor proiect comunitar care a fost susținut financiar în cadrul proiectului „YEP – Împuternicirea tinerilor din mediul rural”, implementat la nivel național de Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) și la nivel local de Centrul Resurse pentru Tineri ”UniT”, cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii.

Astfel la Mașcăuți a apărut un foișor, care a devenit loc de socializare pentru tineri, dar și pentru cei în etate, iar la 24 august a fost inaugurat și spațiul rezervat tinerilor în incinta casei de cultură.

Ludmila Carțin, membra grupului de inițiativă spune: „La primele sesiuni a fost grozav, dnul Soltanici Eduard ne lua cu distracția, dar cu timpul am realizat că de loc nu e un joc și că trebuie să cunoaștem niște reguli. Fiind îndrumați de dna Eftodi Valentina și dnul Eduard Soltanici treptat am ajuns să deschidem propriul nostru centru. Anul trecut, când a fost aprobat proiectul, nici nu bănuiam că vom ajunge la aceste reușite.”

Valentina Eftodi, coordonatoare proiect: „A fost și este o provocare pentru noi, dar am avut noroc de acești copii. Când eram gata să renunț, mereu mă gândeam la ei. Este un început promițător. Acum am dobândit experiență și am prins curaj. Ne bucurăm că am ajuns astăzi să vedem acest rezultat. Am pornit căutând răspuns la întrebarea ce am putea face pentru localitate. Dintr-o mulțime de idei, am ajuns la 4, ca să le îmbinăm și să obținem rezultatul final acest spațiu pentru tineret. Au deja locul unde pot să se adune pentru a petrece timpul frumos, să implementeze niște idei. Am reușit să dotăm centru cu echipamente care ar putea să îi ajute să-și organizeze activitățile. Sper să ia naștere aici lucruri frumoase, să găsim un specialist care să fie un îndrumător pentru ei, să fim sprijiniți de APL și cât mai mulți tineri să se alăture acestui grup.”

Eduard Soltanici, directorul Centrului Resurse Pentru Tineri UniT: „Noi ca Centru de tineret dezvoltăm trei programe la nivel raional, iar Grupul de tineri de la Mașcăuți este singurul grup care participă la toate trei. Mă bucur că am reușit să primim un sprijin de la autorități. Îi felicit pe tineri și le reamintesc că Centrul Resurse pentru Tineri UniT de la Criuleni este mereu alături de ei.”

Valeriu Carțîn, primarul s. Mașcăuți: „La început nu înțelegeam cum vor ei să transpună în practică ideea. Am analizat în detalii pașii ce și cum trebuie să întreprindem ca să realizăm scopul – să existe un centru pentru tinerii din localitate. Am mai golit bugetul local cu câțiva lei, dar nu ne pare rău, fiindcă au fost investiți acolo unde a fost necesar. Încet împreună cu ei și noi ne-am trezit. Când vin tinerii la noi cu propuneri concrete, aflăm doleanțele acestora. Poate am început de la lucruri mici, dar vom crește împreună cu ei. Îmi doresc ca tinerii să folosească cu interes resursele de care dispun, pentru a fi capabili să acceseze proiecte, aduncând investiții în localitate. Le mulțumesc tinerilor și le urez mult succes în continuare pentru că sunt speranța noastră. ”

După inaugurarea noului centru, tinerii voluntari au organizat o serată de divertisment.

Pagina de facebook a grupului de inițiativă Mașcăuți

A. Motricală,

stagiară în cadrul proiectul ”Est-Curier Junior”

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru mass media din Moldova și eforturi inovatoare de educație mediacă”, finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională și implementat de Internews în Moldova, ce are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, care oferă cetățenilor acces la o diversitate de perspective și reduce vulnerabilitatea sectorului mediatic la interesele politice și economice