Foto, video// ”Cascada mizeiriei”, sau cum or. Criuleni se aliniază la șirul de poluatori ai fluviului Nistru

În luna aprilie 2021, criulenenii care obişnuiesc să caute refugiu în natură şi au luat la pas malul râului Nistru în direcţia barajului Hidrocentralei de la Dubăsari, au rămas iarăşi stupefiaţi de „cascada mizeriei” – un pârâu ce izvorăşte din sistemul de canalizare al oraşului Criuleni şi care se varsă într-o văgăună dintre şosea şi dambă. Responsabilii afirmă că este vorba de o avarie la colectorul care leagă staţiile de pompare a apelor reziduale din or. Criuleni cu întreprinderea care asigură epurarea lor, subordonată autorităţilor or. Dubăsari – „Vodosnabjenie i vodootvedenie”. Situaţia nu este una nouă, nici de o zi, poate nici de un an, iar voci din Inspecţia pentru Protecţia Mediului afirmă că ar fi vorba de „zeci de ani” în care în acest loc, periodic sau aproape permanent, se formează fisuri. A apărut şi o adevărată mlaştină din ape reziduale, şi miros respectiv… Când se adună, cineva are grijă să sape un şănţuleţ (foto de jos) şi acestea pleacă, fără a fi epurate, direct în Nistru (fotografii din 20 aprilie, 2021).

În februarie 2019 „Est-Curier” a documentat aceeaşi situaţie, iar Inspectoratul pentru Protecţia Mediului a reacţionat atunci cu un control al celor relatate şi cu aplicarea unei amenzi Întreprinderii Municipale „Comunservice”, care gestionează canalizarea oraşului, pentru că a admis poluarea. Amenda a constituit

atunci 6 mii de lei, iar întreprinderea a plătit jumătate din sumă, folosindu-se de dreptul prescris de Codul Contravenţional.

În aşa fel, putem constata că or. Criuleni, din cauza infrastructurii depăşite, se raliază la şirul oraşelor riverane care poluează apele râului, chiar dacă potrivit afirmaţiilor responsabililor, se scurge doar o parte din reziduuri, fapt

confirmat prin documentele solicitate de către „Est-Curier” de la Întreprinderea Municipală.

Princiăpalele declarații care au fost rostite la dezbateri:

În cadrul unei platforme de dezbateri organizată de către Redacţia „Est-Curier” la 6 mai 2021, Olga Ohinţeva, şefa ÎM „Comunservice”, a spus, cu referire la situaţia colectorului, că problema care persistă mulţi ani nu poate fi remediată uşor, pentru că înmlăştinirea acestei porţiuni de dambă nu permite muncitorilor să se apropie de locul fisurii şi să repare ţeava colectorului. E nevoie de tehnică specială şi de muncitori abilitaţi să o facă, iar înainte de aceste lucrări sectorul trebuie cumva secat. Nu se cunoaşte nici de câţi bani ar fi nevoie, cel puţin, estimativ. Olga Ohinţeva a confirmat că în râu se varsă o parte din reziduuri, iar cca 4 mii de metri cubi de ape reziduale ajung, totuşi lunar, la staţia de epurare a or. Dubăsari.

A participat la discuţie şi Anatolie Grajdian, inspector în cadrul Inspectoratului pentru Protecţia Mediului Criuleni. Dumnealui a spus amenzile în acest caz nu soluționează situația, și că: „În ultimii 10 ani, cel puţin o dată în an în acest loc se sparge ţeava. O dată sau de două ori pe an întreprinderea este sancţionată pentru că nu îndeplineşte la timp acţiuni de reparaţie şi exploatare a construcţiilor şi obiectelor de menire de epurare şi transportare a apelor. Eu lucrez de 30 de ani aici şi permanent pe acest sector apare această problemă, care este şi azi de vină. Probabil, construcţia în acest loc este una nereuşită, se formează o lovitură de apă acolo şi iese permanent din funcţiune”.

Pavel Spînu, președintele r. Criuleni, a confirmat că stația care a costat bugetul țării 16 mln de lei, poate fi folosită la Criuleni, dacă se reproiectează lucrările:

”Noi am avut nu demult o şedinţă cu proiectanţii, care au reconfirmat că staţia poate fi folosită, şi ne propunem ca acest obiect să fie construit în localitatea Criuleni. Paşii care ar trebui de întreprins: aşteptăm decizia consiliului local ca să fie alocat terenul de pământ, cu suprafaţa de 0,46 ha. Următorul: suntem gata să punem în discuţie la Consiliul Raional transmiterea acestui utilaj localităţii. Suntem gata să susţinem financiar acest proiect să fie revăzut /reproiectat, şi am prevăzut 400 de mii de lei. Reţeaua care a fost construită spre Oniţcani se va putea folosi când acolo va apărea sistem şi prin revers reziduurile vor putea fi epurate la această stație”.

Sectorul unu din Criuleni – încă nefuncţional, după 3 ani de la finisare

În noiembrie 2017, Primăria Criuleni a recepţionat lucrările de construcţie a sistemului de canalizare şi apeduct în sectorul de case particulare, numit convenţional „sectorul 1” – de la intrarea pe dreapta în Criuleni până la str. Ştefan-cel-Mare. Contractul a avut valoarea de 5 mln 149 mii de lei, însă nici până în prezent canalizarea pe acest sector nu este folosită conform destinației. Olga Ohinţeva afirmă că această porţiune de canalizare este nefunţională încă, și că doar 5% din potenţialii beneficiari s-au racordat la canalizare.

„Construcţia a rezolvat problema apeductului în acest sector, dar canalizarea pur şi simplu nu funcţionează, pentru că ea nu are nici o ieşire de acolo, sunt conectaţi fără ieşire” – a confirmat Pavel Spînu, care afirmă că locuieşte în acest sector şi cunoaşte situaţia în calitate deja de consumator.