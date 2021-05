Foto// Gimnaziul din Râșcova, Criuleni, a devenit modern și confortabil

În afară de geamuri şi coteleţul din pereţi, tot ce înseamnă Gimnaziul Râşcova a fost reconstruit totalmente. Astăzi, găsim în satul de sub geana Codrului o şcoală mică, dar cochetă şi ultra modernă, după ce statul a investit în ea 3 mln 050 mii de lei. A mai rămas să fie schimbat acoperişul vechi de ardezie al blocului şcolii primare, ca reconstrucţia să fie completă.

Cristina Coadă, managera instituţiei, ne vorbeşte despre schimbările majore suferite de instituţie în ultimii patru ani: „În afară de geamuri şi pereţi, totul a fost dat jos şi refăcut din nou. S-a turnat podeaua, s-a făcut încălzirea, s – a turnat podul, s-a întărit temelia inclusiv sub pereţii instituţiei, sistem de iluminare nou şi acoperiş nou, ventilare, teracotă în interior. Acum practic, avem o şcoală nouă. În februarie s-a terminat şi reconstrucţia cantinei şi blocurilor sanitare şi am început să alimentăm copiii. Suntem bucuroşi că avem aceste condiţii. În cantină am separat spaţii necesare pentru a prepara peştele, carnea, legumele. În sala de mese avem mobilier nou şi suficient. Aici pot mânca deodată toţi elevii şcolii primare, care sunt 41 la număr şi până la 20 de elevi din ciclul

gimnazial, pentru care alocă bani consiliul local, fiind calificaţi drept din familii vulnerabile”.

Cristina Coadă ne mai spune că în acest an e cel mai mic număr de elevi în gimnaziu – 92, dar că la anul viitor numărul lor va depăşi 100, deoarece aici se aşteaptă la toamnă o clasă de întâi cu 18 elevi. În acest an gimnaziul din Râşcova nu are clasă absolventă de a 9-a.

Și elevii apreciază investiţiile în confortul lor şi al dascălilor şi prin urmare, au condiţii mai bune de a studia. Adrian apreciază mobilierul, Cosmina spune că-i place totul, David apreciază televizorul LED de pe peretele din faţă, iar alt Adrian apreciază profesorii şi tabla nouă.

„Avem şi noi plăcere să lucrăm în aşa o clădire, bine amenajată. Îmi amintesc şi con- diţiile mai de demult. Am venit la această şcoală din 1976, am fost şi directoare 3 ani după anul 2000. Dar atunci, la început, făceam focul în şcoală cu cărbuni, eram şi noi murdari, numai ochii ne străluceau. Schimbările au început să apară abia după 2013, iar din 2016, actuala directoare îşi depune străduinţa să le continue. Acum avem şi încălzire, şi apă şi veceu confortabil. E primul an de studii în care nu mai alergăm la veceul de afară din curtea blocului de peste drum,

şi noi, şi elevii” – a spus ex-directoarea şi cea mai experimentată profesoară, cu 45 de ani de experienţă, Galina Todirca.



Colectivul şcolii este destul de tânăr, 79% din profesori au sub 55 de ani. Cristina Coadă îşi prezintă colegii, majoritatea femei, despre care spune că sunt absolventele acestei şcoli: „Avem doar două cadre didac-

tice care cumulează la noi ore – profesori de engleză şi franceză, în rest avem profesori pentru toate disciplinele. Pentru că sunt copii puţini, îi căutăm în satele alăturate şi îi invităm la noi să cumuleze ore, în aşa fel ca să nu ducem lipsă de învăţători”.

În opinia cadrelor didactice de la Râşcova, chiar dacă şcoala are puţini elevi, este nevoie de investiţii, şi formula

actuală de finanţare a şcolilor li se pare echitabilă. De fapt, la Râşcova numărul de copii nu a depăşit 140 în cei mai buni ani 1980-1986, spune ex-directoarea, şi în rari ani au fost clase paralele, ţinând cont de faptul că şi numărul de locuitori actualmente este de aproximativ 1240.

În ultimii ani, tot mai mulţi orăşeni agre- ează satul Râşcova pentru peisajele pitoreşti şi unii chiar decid să se strămute cu traiul la sat. Este şi cazul Tatianei Cebotari, angajată la pensiunea ecologică pe care au fondat-o aici un grup de oameni pasionaţi de trai rustic ecologic, în „EcoVillage”. Tatiana povesteşte că acum 10 ani au decis cu soţul să se mute în Râşcova în casa buneilor lui, pe care au reconstruito în loc să achite cheltuieli pentru gazdă în oraş. Acum sunt mai aproape de părinţii soţului, de pădure, de serviciul Tatianei. Copiii lor au frecventat grădiniţa din sat, azi sunt elevi şi deja după absolvirea gimnaziului vor trebui să decidă, unde vor continua să înveţe copiii lor, dar până atunci se bucură de condiţii bune şi investiţiile autorităţilor pentru studiile micilor râşcoveni.

S. Cernov