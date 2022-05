Este temei pentru ieftinirea uleiului

Pe perioada stării de urgență, uleiurile dezodorizate vor face parte din lista produselor social importante, prețul de comercializare a căror este reglementat. Începând cu 19 mai 2022, TVA-ul la exportul și reexportul uleiului de floarea soarelui dezodorizat, inclusiv din Zona Economică Liberă și Portul Internațional Liber Giurgiulești se va face fără drept de deducere. Deciziile au fost aprobate astăzi, 18 mai 2022, în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidată de prim-ministra Natalia Gavrilița.

Săptămâna trecută am urm ărit cu atenție mișcările concertate efectuate în comerț în ceea ce ține de prețul uleiului. Din primele discuții văd că cei din retail dau vina pe producător, iar producătorul dă vina pe cei din retail – a declarat prim-ministra. – Până se clarifică lucrurile, azi în ședința Comisiei pentru Situații Excepționale am decis includerea uleiului în lista produselor social importante, cu adaos comercial limitat. Se limitează și alte plăți, cum ar fi retrobonusul, ca decizia să nu afecteze producătorii. Am abilitat Consiliul Concurenței cu atribuții suplimentare pentru prevenirea speculei.

Ministerul agriculturii, în decurs de o lună, trebuie să actualizeze strategia de asigurare a securității alimentare în care să facă analiza la ce producem în acest an, cantitățile destinate exportului, pârghiile pe care le avem în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului pentru a asigura că trecem cu bine prin acest an care se anunță dificil din acest punct de vedere.

Deciziile aprobate în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale: https://bit.ly/3wpB5MM