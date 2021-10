Elevii din Răculești se distrează învățând

În acest an, la gimnaziul din Răculești a mai apărut o posibilitate pentru elevi de a studia mai mult și divers.

Acum ei au la dispoziție și ”Afterschool English Club Fun 4 U”. E visul împlinit al profesoarei de limbă engleză, Diana Rotari, care nu a ezitat să-și asume niște obligațiuni suplimentare.

Când directoarea Centrului de Creaţie şi Agrement al Elevilor din Criuleni, dna Svetlana Gheciu, a venit cu propunerea de a deschide un cerc de limbă engleză gratuit, a acceptat din prima, căci recunoaște: ”Îmi plac

provocările și m-am gândit că, pentru gimnaziul nostru, este un lucru nou și poate trezi interes în rândul elevilor, lucru ce s-a întâmplat. În acest mod a luat naștere ”Afterschool English Club Fun 4 U” .

Copii au descoperit o nouă modalitate de a studia și unii au fost chiar surprinși la început.

-La început am crezut că doar vom vorbi în engleză, vom citi cărți, articole, după care să ne expunem părerile, însă atunci când am participat la aceste întâlniri, am aflat că nu e chiar așa, dar vreau să spun că facem

activități foarte interesante și îmi îmbunătățesc abilitățile de a scrie corect – zice Rusanda Corețchi, eleva clasei a

IX-a. – Câteodată e greu și obositor, sunt în clasă absolventă și uneori tot ce aş dori în weekend e să mă odihnesc, dar se merită să merg la acest curs, căci avem pe lângă scris și citit, activități distractive ce mă eliberează de griji.

Tot în clasa a IX-a e și Ada Frunza, care zice că nu-i pare rău că s-a înscris la acest curs:

”Știam ,că îmi va prinde bine în viață. Nu pot să zic că m-a șocat, dar, totuși, mi s-a părut ceva nou, atractiv. Toți dorim să călătorim în lume și știm că limba engleză este una dintre cele mai practicate. Dacă mă obosește această

instruire? Nu, deloc, ba chiar mă simt foarte energică, foarte curioasă de a afla multe lucruri noi, pentru că la acest curs nu învățăm doar engleză, dar organizăm diferite jocuri, evenimente, concursuri, îmi place enorm.”

Cerbu Felicia, eleva clasei a VIII-a spune: „E ceva nou pentru gimnaziul nostru. Am nevoie de acest curs, deoarece el mă va ajuta în viitor și poate voi ajunge și eu o profesoară de limba engleză, exact ca doamna Diana Rotari, care este cea mai bună, pentru că ne face pe toți să ne distrăm la acest curs, dar și să cunoaștem atât de multe într-un timp scurt. E distractiv, e interesant și e folositor.”

Aprecierea elevilor vine să îndreptățească decizia doamnei profesoare care recunoaște: ”Mi-a crescut și mai tare dorința, când am văzut reacția copiilor la auzul noutății. A fost una deosebită pentru mine. Fiecare dată, nerăbdător, aștepta începerea activităților. Scopul acestui curs este ca participanții să dobândească fluență în vorbirea, scrierea, înțelegerea limbii engleze, făcând-o într-un mod relaxant și într-o ambianță prietenoasă. Am organizat două grupe, una cu cei mici și una pentru cei mari. Îmi face plăcere că copii se implică activ, asta îmi este și motivația. Planuri pe viitor avem multe. Ne gândim la implicarea în diferite proiecte naționale și

internaționale, dar cel mai important este să ne distrăm la maxim, învățând împreună!”

Cristina Gîlca

Acest articol apare în cadrul proiectului „Sprijin pentru mass media din Moldova și eforturi inovatoare de educație mediacă”, finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională și implementat de Internews în Moldova, ce are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, care oferă cetățenilor acces la o diversitate de perspective și reduce vulnerabilitatea sectorului mediatic la interesele politice și economice.