Elevii din 7 instituții au revenit de luni la școală

Elevii din or. Criuleni (școala primară și liceu) și elevii din școlile Măgdăcești, Slobozia-Dușca, Hrușova, Răculești, Bălțata s-au întors de luni la școală după vacanța prelungită. Tinerilor li s-a propus un nou orar de recuperare a lecțiilor și de asemenea două sâmbete care vor compensa orele pierdute pentru 25-26 octombrie.

Astfel elevii sunt nevoiți să petreacă mai mult timp în banci și să participe la 7-8 lecții în fiecare zi. Unii acceptă situația, iar alții se revoltă, spunând că nu ei au cerut încă o săptămână de vacanță și acum sunt lipsiți de timpul liber și de activități extrașcolare întrucât au un surplus mai mare de teme pentru acasă de îndeplinit.

„Nu e cea mai ușoară perioadă din anul școlar. Orarul e valabil până la finele semestrului ceea ce înseamnă că până în decembrie trebuie să îmi limitez activitățile plăcute și să mă ocup cu recuperarea orelor pentru săptămâna de care nici nu am avut nevoie. Unii au făcut online, alții chiar fizic și nu au probleme acum!” a menționat o tânără.

Alții încearcă să înțeleagă situația și să se adapteze cum pot.

„Cred că e o decizie potrivită dacă de uitat la acest aspect din punct de vedere obiectiv, astfel putem recupera lecțiile pierdute pentru că cu toții putem recunoaște că învățământul online chiar e dificil și necesită o focusare mult mai mare.” a comentat situația Secu Nicoleta, elevă la liceului teoretic ”Boris Dînga”, Criuleni.

„Am o părere bună despre noul orar, este o soluție pentru recuperarea orelor, însă desigur nu îmi place că ajungem acasă mai târziu ca de obicei, însă din cauza situației pandemice nu avem ce alege. Nu sunt mulțumită că recuperam orele, însă asta e. Orarul este bun. Aș vrea ca să nu fie pauza între ora de recuperare și lecțiile ce se desfășoară conform orarului obișnuit.”– menționează o altă elevă din aceeași instituție de învățământ.

„Din punctul meu de vedere programul de recuperare care ni s-a propus este puțin cam încărcat pentru noi. Și dacă liceenii se adaptează mai ușor acestei schimbări, să ne gândim la clasele gimnaziale, care au zilnic între 6 și 8 ore. Și ținând cont de faptul că mai avem nevoie de timp pentru pregătirea temelor și consolidarea materiei, timp liber practic nu mai rămâne. Înțeleg necesitatea recuperării, dar nu noi am cerut această vacanță prelungită care ne-a fost impusă. Pentru mine începutul a fost destul de lejer, dar conștientizez că într-o săptămână – două, fiecare dintre noi o să ajungă să fie epuizat încă de dimineață, și atunci ce calitate vor mai avea orele și temele pentru acasă? Nu știu ce soluție rezonabilă am putea găsi în această situație. Doar sper la înțelegere și empatie din partea profesorilor. În acest regim, consider că simplificarea temelor pe acasă ar fi binevenită pentru toți elevii.” A răspuns o elevă din clasa a 12-a.

Tinerii înțeleg că le rămâne doar să se conformeze și să se mobilizeze ca să facă față exigențelor primului semestru al anului de studii 2021-2022, privind starea de lucruri creată ca pe o probă de rezistență.

Victoria Ciobanu, stagiară „Est-Curier Junior”