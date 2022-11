Deocamdată 21 elevi din Mărcăuți nu vor face naveta la Holercani

La Mărcăuți, raionul Dubăsari vine multă lume să admire peisajul fascinant, dar puțini se opresc cu domiciliul aici. Astfel că școala din localitate are acum 21 de elevi în clasele primare și 20 pici la grădiniță. Sediul instituției a fost reparat, modernizat, însă beneficiarii sunt puțini. Violeta Tolstenco, șefa Secție politici educaționale, DÎG Dubăsari, a propus consilierilor raionali un proiect de decizie ”Cu privire la reorganizarea filialei Marcăuți prin absorbție de către școala de circumscripție, Liceul teoretic Holercani.”. Proiectul presupune că instituția de la Mărcăuți să fie absorbită de Liceul Teoretic din Holercani, unde învață deja copiii din Mărcăuți în clasele gimnaziale, având la dispoziție transport pentru deplasarea la studii. Mai mult chiar, directoarea LT Holercani, Tamara Rotari asigură că cele patru cadre didactice de la școala primară nu și-ar pierde locul de muncă.

A atenționat doamna Tolstenco, că în localitatea respectivă situația demografică e în declin și speranțe că în următorii patru ani școala va avea elevi nu prea sunt. În anul curent , bunăoară, în Mărcăuți s-a născut un singur copil. Sofia Bătrîncea, consilieră locală și cadru didactic a venit cu un mesaj înduioșător prin care solicita menținerea autonomiei instituției, care este ”inima satului”.

Ex-primarul, actualmente consilier local Mihai Bătrîncea, zicea că în sediul școlii ar putea activa și grădinița, ca să mai reducă din cheltuielile de întreținere.

Actualmente, conform, dnei Tolstenco investiția într-un elev la Mărcăuți e de 47 mii lei, pe când în alte sate e de 14 mii lei.

Consilierul Ștefan Driga, zicea că acum conteaza ca elevii să activeze în condiții mai bune, să facă studii de calitate, că distanța de 7 km de la Mărcăuți la Holercani nu este atât de mare…

Consilierul Ion Porubin la fel recunoaște că e nevoie de condiții mai bune pentru studii, însă: ”Nu am putut vota, pentru că eu am construit acea școală, plus că elevii din clasele primare trebuie să fie mai aproape de părinți, sunt încă mici…”

Trecerea ar fi urmat să fie făcută de la 2 ianuarie 2023, dar deocamdată nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Primarul Alexei Leahu, printr-un demers a solicitat ca în cazul absorbției, clădirea școlii să fie trecută în gestiunea primăriei. Consilierii raionali au constatat că ea de fapt nici nu a fost trecută la balanța Consiliului raional după reorganizarea gimnaziului.

În raionul Dubăsari conform rețelei aprobate sunt 136 de clase în care învață 2737 elevi dintre care 1158 sunt în clasele primare.