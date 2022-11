Consilierii criuleneni vor cheltui pe îndemnizații mai mult decât a fost planificat în buget

În anul curent, 2022, consilierii raionali Criuleni au fost chemați la mai multe ședințe decât au fost planificate, așa încât banii preconizați pentru remunerarea participării lor s-au epuizat deja. Un consilier raional la Criuleni este remunerat cu 500 de lei pentru fiecare ședință la care a fost prezent.

Valentina Rabii, contabilă-șefă în aparatul președintelui raionului Criuleni, informează, că la data de 17 octombrie consilierilor le-au fost achitate 68500 de lei pentru participarea la ședințele consiliului (doar celor care un fost prezenți), dar s-a format deja o restanță pentru participare la alte 4 ședințe care au mai avut loc.

Funcționara a spus că a făcut demers către consiliu să aloce aparatului președintelui resurse financiare pentru măcar 6 ședințe, 4 restante și altele două care ar mai putea avea loc până la finele anului.

”Am cerut 99 de mii. Conform regulilor de planificare a bugetului, pentru remunerarea consilierilor, sunt planificați bani pentru 4 ședințe ordinare și două extraordinare. Așa e după lege. S-au făcut prea multe ședințe extraordinare” – explică dna Rabii motivul realocărilor.

Conform regulii expuse de dna Rabii, pentru lucrul consilierilor în ședințele consiliului pe an se planifică în buget 99 de mii de lei. Din calculele prezentate de contabilitate, în anul 2022, suma ar putea și depășită cu cca 70 de mii de lei. Banii au și fost redirecționați, de la alte articole, spre achitarea îndemnizațiilor prin dispoziția 156-AB din 26 octombrie ”Cu privire la aprobarea redistribuirii unor alocații bugetare”, semnată de președintele interimar al raionului, Nicolae Grati.

La mai multe ședințe din acest an unicul proiect de decizie a fost legat de demiteri, suspendări, fără a se lua și alte decizii așteptate de locuitorii raionului (drumuri, reparații în școli, procurări, salarizare, ajutoare, funcționarea secțiilor și direcțiilor, etc).

Conform informațiilor plasate pe pagina web a autorității raionale, în anul 2022 au fost anunțate 11 ședințe ale consiliului, din ele – doar una ordinară.

În anul 2021, ședințe ordinare au fost convocate două – la începutul anului, la 30 martie, și la finele anului, 23 decembrie. Între ele, din inițiativa consilierilor sau a președintelui raionului, au fost convocate alte 16 ședințe extraordinare, anunțurile despre care, la fel, sunt plasate pe pagina web oficială a raionului Criuleni. Nu toate din acestea au fost deliberative și s-au soldat cu adoptarea vreo unei decizii sau au avut loc la data convocării.

Următoarea ședință anunțată este una ordinară, convocată prin dispoziția dlui Nicolae Grati, azi, la 11 noiembrie 2022, ora 10.30, în sala mare a Consiliului Raional. Pe ordinea de zi sunt 17 proiecte, dar numărul lor ar putea să mai crească până în ziua ședinței sau invers. Deciziile luate de către consilierii criuleneni sunt încărcate pe resursa guvernamentală actelocale.gov.md.