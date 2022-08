Adrese noi la Doroțcaia

Până la 28 august 2022 locuitorii satului Doroțcaia pot veni cu propuneri pentru actualizarea denumirii străzilor din localitate. În acest scop a fost format un grup de lucru care este inițiatorul consultărilor publice privind actualizarea/corectarea denumirii străzilor.

Astfel din sat ar putea dispărea adresele cu strada Iachir, Kalinin, Dmitrov, Lenin, Șicunov, Culichina, Ceaichina, Voroșilov, Suvorov. În schimb lucrătorii din cultură ar putea avea domiciliu pe strada Ștefan Neaga. Aportul lui Evstratiev Terenti în dezvoltarea localității ar putea fi consemnat prin conferirea numelui primului deschizător de muzeu străzii ce poartă acum numele lui Ceapaev. ”A fost un om care merită să i se păstreze memoria din generație în generație că a făcut lucruri bune pentru sat și în calitate de președinte de kolhoz” – spune Andrei Berzan, directorul muzeului și membru al grupului de lucru.

– La fel trebuie păstrată și denumirea străzii Grigore Sorochin– spune dl Andrei Berzan, concretizând- Acesta a avut un destin deosebit. A venit din Siberia în 1930, a fost secretarul sovietului sătesc, s-a căsătorit cu o doroțcăneancă. A fost luat la război a ajuns prizionier, a fugit, s-a ascuns în sat, iar când s-a prezentat la autorități a fost trimis iar pe front. A căzut pe câmpul de luptă al celui de al doilea război mondial și este unul din cei 18 Eroi ai Uniunii Sovietice din Moldova. În Doroțcaia locuiesc descendenții lui … Pe malurile bătrânului Nistru la Doroțcaia au fost numai războaie, chiar și eu, nu-s bucuros, deloc nu sunt bucuros, că am apucat războiul din 1992. Trebuie și strada Independenței. E binevenit să avem și strada Cocostârcilor, că avem cocostârci în sat, fac cuiburi pe stâlpii de electricitate an de an. Plus la noi 75-80 procente din săteni poartă numele Berzan de la ”barză”, adică cocostârc. Chiar și pe stema localității noastre, făcută în 2017, care reprezintă râul Nistru, valurile roșii, steagul Sf. Gheorghe Biruitorul cu cruce roșie pe fundal alb este și cocostârcul. Trebuie să ne cunoaștem istoria noastră, pornind de la cea a satului.

„Eu prefer să locuiesc pe strada Ștefan cel Mare că Lenin deam s-a trecut” – zice o săteancă.

Strada Kirov însă se va păstra pentru că ține de memoria colectivă a sătenilor care au lucrat în kolhozul ”Kirov”.

Primarul localității, Valeriu Berzan, spune că: „Revizuirea denumirilor străzilor este o primă etapă în activitățile de ajustare cadastrală a teritoriului. În localitate nu au fost făcute măsurările masive și se cere o delimitare a teritoriului. Satul s-a extins au apărut străzi, cartiere noi, plus că și serviciul cadastral cere deja adrese concrete. Suntem la prima etapă, ulterior vom căuta deja surse pentru confecționarea indicatoarelor stradale, numerelor ca să fie în conformitate cu cerințele actuale. Oamenii vin cu propuneri și noi le susținem. ”

E. Chiriac