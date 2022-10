Ajustarea tarifelor la apă, canalizare și evacuarea gunoiului a fost amânată pentru o altă ședință

Tariful nou propus de 27,40 lei pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare/epurare a apelor uzate, prestate locuitorilor or. Criuleni de către Întreprinderea Municipală ”Comunservice”, nu a fost examinat de către consilierii orașului Criuleni în plenul ședinței din 15 septembrie.

Nici proiectul deciziei cu privire la majorarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor nu a fost examinat, el fiind retras de către autori după faza de examinare în comisia de specialitate. Conform proiectului, prețul propus spre aprobare pentru evacuarea deșeurilor a fost calculat la 26 de lei lunar de la o persoană, indiferent dacă locuiește la bloc sau la curte. Evacuarea deșeurilor de la agenți economic și instituții publice se propune de 246 lei pentru un metru cub de nereciclabile, iar reciclabile, în dependență de mărimea containerului – de la 30 de lei până la 270 de lei. Evacuarea altor deșeuri, cum ar fi gunoi de grajd, resturi de materialede construcție, deșeuri electrice și electronice, se propune a fi de 800 de lei pentru o remorcă de tractor.

La 12 august 2022, Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a avizat cuantumul tarifelor pentru furnizarea /prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către ÎM ”Comunservice” Criuleni în mărime de 13.70 lei pentru un metru cub de apă potabilă livrată consumatorilor și 13.70 lei pentru servicii de canalizare și epurarea unui metru cub de ape uzate.

Ultima data ajustarea tarifelor pentru apă și canalizare în or. Criuleni a avut loc la 22 septembrie 2006. Creșterea tarifului, potrivit argumentării prezentate de către administratorii întreprinderii, s-ar datora creșterii prețului la energia electrică, la carburanți, precum și cheltuielilor actuale pentru amortizarea mijloacelor fixe ce deservesc serviciile.

Întrebat, de ce proiectele celor două decizii au fost retrase de pe ordinea de zi, președintele comisiei servicii funciare, gospodărie comunală și amenajarea teritoriului, Veaceslav Vatamaniuc, a explicat că propunerea cu care a venit ÎM ”Comunservice” conținea un tarif la apă de 13.70 unic pentru toți: persoane fizice și firme/ agenți economici, la fel și la canalizare. Consilierii au propus ca întreprinderea municipală să mai consulte ANRE cum să propună ca tariful să fie mai mic pentru populație și mai mare pentru agenți economici. În privința deșeurilor, în tabelul prezentat de întrerpindere, a explicat Vatamaniuc, nu era clară argumentarea cifrelor, consilierii ar fi avut nevoie de informații suplimentare care să argumenteze necesitatea ajustării/creșterii tarifului.

Olga Ohințeva, șefa ÎM ”Comunservice”, cu referire la proiectul despre ajustarea tarifelor la evacuarea deșeurilor menajere, a spus că la comisie consilierii au avut mai mult întrebări despre cum s-a format prețul. ”Referitor la prețul apei, nu cunosc motivul neexaminării proiectului, dar cu privire la deșeuri, întrebarea consilierilor lor era de ce majorarea este foarte substanțială, și eu am spus că tariful de 7 lei e din 2013. Dacă creștea în fiecare an cu un leu, deja ajungeam la prețul propus. E o altă problemă că până acum nu s-au interesat consilierii cum se descurcă întreprinderea cu acel tarif. Tariful de 26 de lei este unul care să acopere strictul necesar, nu să genereze și profit. Noi am decis să elaborăm două-trei propuneri referitor la modul de evacuare a deșeurilor și consilierii, la următoarea ședință, să aleagă, care li se pare mai bună. Deșeurile reciclabile pe care le-a adunat până acum întreprinderea, stau presate în boxă. Am transportat la reciclare vreo 10 tone de sticlă, pe care urmează să încasăm vreo 3 mii de lei, dar acești bani nu acoperă cheltuielile care s-au făcut pentru evacuarea ei. Unicul plus e că nu au nimerit cele 10 t de sticlă la gunoiște”.

I-am solicitat și lui Vadim Axentii, președintele consiliului de administrare a întreprinderii, opinia despre modul în care au abordat consilierii ajustarea tarifelor la serviciile ÎM ”Comunservice”, și ce explicații au cerut suplimentar.

”Ultima data tarifele la evacuarea deșeurilor au fost ajustate în 2013, când motorina era 8 lei litrul și acum e 28. Tariful propus de 26 de lei este doar pentru acoperirea cheltuielilor. Din câte știu, fostul director a încercat anterior să crească tariful, și consilierii de fiecare data se opuneau acestor majorări, și acum la fel, că e un an preelectoral, nimeni nu vrea să-și asume această responsabilitate în fața electoratului. Opinia mea este că urmările vor fi mult mai grave și se vor reflecta dur asupra orașului. Dacă nu mai ajustăm în următoarea lună, întreprinderea nu mai are cu ace achita motorina, respectiv, gunoiul va rămâne în oraș. Consilierii au cerut multe detalii tehnice, pe care am decis să le pregătim pentru următoarea ședință extraordinară. Cu referire la celălalt proiect de decizie, cunosc că ANRE a aprobat un tarif unic pentru toți consumatorii de apă și de servicii de canalizare. La comisie consilierii au spus că dacă ei adoptă o decizie că persoanele juridice achită mai mult, va fi încălcată flagrant decizia ANRE. Dar problema este că în metodologia de calcul a ANRE-ului nu este prevăzută procedura de stabilire a tarifelor diferentiate, ei calculează per general venitul total împărțit la numărul de consumatori și dau un tarif unic. Procedura este depunerea unei cereri de concretizare la ANRE, durează, dar până atunci, întreprinderea riscă să intre în faliment” – a spus Vadim Axentii.

Consilierii au aprobat în aceeași ședință decizia cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de aceeași Înteprindere Municipală, la fel, tarife avizate de ANRE, la care consilierii nu au avut obiecții.

S. Cernov