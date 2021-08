(VIDEO) Turneu în memoria tânărului profesor

Amintirea tânărului profesor de informatică și matematică, Roman Verlan, născut la Molovata Nouă, este păstrată cu drag de cei care l-au cunoscut. Pentru că avea o energie debordantă, un zâmbet contagios și era sufletul oricărei companii semenii lui au organizat un turneu de tenis prin care să-l comemoreze.

La 21 august a avut loc cea de a doua ediție a turneului de tenis de masă în memoria lui Verlan Roman cu participarea tinerilor din satele Molovata Nouă, Cocieri, Corjova, Molovata.

Participanții au fost divizați în trei categorii de vârstă: juniori, seniori și veterani. În categoria de vârstă juniori s-au încadrat tinerii cu vârsta până la 15 ani, seniori – vârsta cuprinsă între 16-45 ani și veteranii – 45-70 ani.

Cel mai tânăr participant avea doar 9 ani, Daniel Stuchinschi, iar Ștefan Nicolai Florea a fost cel mai în etate, 70 de ani. Competiția s-a desfășurat într-o atmosferă degajată, concurenții fiind binevoitori, iar suporterii înflăcărați. Consiliul local Molovata Nouă a pregătit pentru învingători diplome, cupe și medalii.

„Această Competiție a fost interesantă. După părerea mea a fost o concurență mai mică. Am fost foarte bucuros, când am aflat că am luat locul întâi, deși nu eram sigur ca voi lua acest premiu”, spune Beșleaga Vladislav, satul Molovata Nouă, premiantul locului I la categoria Juniori.

Printre premianți a fost și Basiul Xenia,11 ani, satul Corjova, premianta locului II la categoria Juniori, unica fată înscrisă în competiție, care ne mărturisește: „Este prima competiție la care particip. Sunt foarte bucuroasă că am ocupat un loc. Joc tenis de masă de aproape doi ani la Casa de creație din satul Corjova, raionul Dubăsari, dar m-am înscris la acest turneu din inițiativa mamei.”

„A fost vesel, interesant, dar cam complicat, deși practic tenisul de masă de cca cinci ani, pentru că adversarii erau profesioniștii. Sunt mulțumit de premiul pe care l-am obținut, dar aș vrea în anii viitori să obțin un rezultat mai bun”, zice Alexeev Dumitru, satul Molovata Nouă, premiantul locului III la categoria Juniori.

„Practic tenisul de masa de aproape 4 ani. Concurenții au fost puternici. Am avut emoții mari și am rămas satisfăcut de joc. În timpul meciului final a fost o concurență bună și un interes mare. Nu eram sigur ca voi câștiga, deoarece nu am jucat mai înainte cu adversarul dat”, ne spune Nichiforov Vlad, 17 ani, satul Corjova, premiantul locului I la categoria Seniori.

Premianți categoria Seniori: Locul II – Gaivas Vasile, s. Molovata Nouă

Locul III – Zolotcov Andrei, s. Cocieri

Premianți categoria Veterani: Locul I – Mițul Timofei, s. Corjova

Locul II – Negara Petru, s. Cocieri

Locul III – Morărenco Alexei, s. Molovata

Vacaliuc Iulian, satul Molovata Nouă, Mânzat Alexandru, satul Corjova și Strutinschi Daniel, satul Corjova au primit câte o diplomă pentru participare activă.

Otilia Vîrlan,

stagiară în cadrul proiectul „Est-Curier Junior”

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru mass media din Moldova și eforturi inovatoare de educație mediacă”, finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională și implementat de Internews în Moldova, ce are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, care oferă cetățenilor acces la o diversitate de perspective și reduce vulnerabilitatea sectorului mediatic la interesele politice și economice