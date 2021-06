Tinerilor le pasă de problemele de mediu. Tinerii se implică

Câteva organizații neguvernamentale din țară și-au unit eforturile cu redacții ale unor instituții mass-media și au organizat instruiri destinate tinerilor la care elevii și studenții au aflat informații utile despre protejarea mediului înconjurător, inclusiv sortarea deșeurilor, eficiența energetică sau utilizarea resurselor regenerabile. Datorită unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, tinerii din câteva regiuni ale țării au realizat materiale jurnalistice la teme ecologice, iar unii dintre ei au fost pe post de instructori care i-au învățat pe semenii lor cum pot utiliza resursele regenerabile sau cum apa dintr-un apeduct poate salva vieți.

Ambasadorii „eco” de la Bălți

Elena Gaina, elevă în ultimul an la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Bălți, este interesată de problemele de mediu și e convinsă că resursele naturale sunt limitate, iar atâta timp cât oamenii nu se implică pentru a le folosi rațional, natura este în pericol. Anume asta face și ea, adică se implică pentru salvarea mediului și îi încurajează pe alții să procedeze la fel. După ce a participat la câteva activități de instruire în domeniul protejării mediului, organizate de Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „Anima” din Bălți, a decis să-și împărtășească cunoștințele cu elevii din alte clase și de la alte școli. „Am fost o echipă de șapte ambasadori „eco”, tineri și tinere de la alte licee din Bălți, care am mers prin alte instituții de învățământ din oraș și am vorbit cu elevii din clasele mai mari despre energia electrică, cea regenerabilă, izolare termică etc. Trăim în era tehnologiilor informaționale și devenim tot mai dependenți de energia electrică, de aceea este foarte important să știm cum s-o economism și cum o putem obține din alte resurse”, spune tânăra.

Tinerii sunt deschiși spre inovații

Nonna Mihalcean, directoarea executivă a Asociației „Anima” care a desfășurat aceste activități, povestește că a ales să lucreze cu tinerii, deoarece ei sunt mai receptivi și mai deschiși pentru inovații. „Ne-am propus să vedem „cu ochii” tinerilor ce se întâmplă la nivel de mediu și ecologie în regiunea de nord a țării. Astfel, am recrutat 12 tineri care au trecut printr-o serie de instruiri, inclusiv cum să abordeze problemele de mediu în materialele jurnalistice. Ulterior, aceștia au realizat, în echipă, diferite produse media care au fost promovate intens pentru ca informația să ajungă la cât mai mulți locuitori”.

Subiectul eficientizării energetice, abordat de tinerii din Ungheni

Dacă tinerii de la Bălți au fost în rol de traineri în probleme de mediu sau de jurnaliști începători, cei din raionul Ungheni s-au „specializat” în eficientizarea energetică. Asociația obștească „Expresul” a organizate în câteva localități ale raionului întâlniri cu tinerii intitulate „Youth Cafe” (în traducere din engleză: „Cafeneaua tineretului”), în cadrul cărora participanții au discutat despre beneficiile surselor energetice de alternativă și au propus soluții ingenioase de eficientizare energetică. „Tinerii s-au convins că eficientizarea energetică a unei clădiri publice îi poate prelungi viața cu câteva zeci de ani și aduce economii considerabile de resurse financiare. Băieții și fetele sunt foarte inovativi și am fost surprinsă câte idei interesante pot genera ei”, spune Lucia Bacalu Jardan, directoarea executivă a Asociației.

Beneficiarii acestui proiect au avut posibilitatea să participe și la un concurs de fotografii și eseuri la tema eficienței energetice. Printre câștigătorii concursului este și Alexandru Malenchi, elev la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din satul Pârlița, raionul Ungheni. „Tema eficientizării energetice este una relativ nouă pentru Republica Moldova și îmi pare bine că în curricula școlară se studiază mai mult acest domeniu”, spune Alexandru.

Implicarea moldovenilor în soluționarea problemelor comunitare este încurajată de UE

Cele două asociații obștești din Bălți și Ungheni, alături de alte organizații ale societății civile din diferite raioane ale țării, sunt beneficiarele proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Organizațiile beneficiare ale proiectului au beneficiat de granturi mici pentru a realiza, în parteneriat cu instituții mass-media locale și regionale, diferite activități și materiale de încurajare a bunelor practici de soluționare a problemelor comunitare. În același timp, au fost promovate activismul și implicarea civică pentru îmbunătățirea serviciilor publice locale: aprovizionarea cu apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, eficienţa energetică în clădirile publice, protecția mediului.

Lilia Zaharia

Legendă

Membrele Grupului de voluntari „Pro Ungheni” participanți la concursul „Eficiența energetică la noi acasă” organizat de Asociația „Expresul”. Foto de Lucia Bacalu Jardan