Tinerii din Hârtopul Mare descoperă traseul liderismului

Recent un grup de tineri de 13-25 de ani din com. Hârtopul Mare au aflat în cadrul unui training secretele liderismului și au descoperit propriile capacități de a crea o echipă.

Parte a programului „Curs de liderism” evenimentul modelat de formatoarea Mariana Orescu, lucrător de tineret, a fost un bun prilej pentru participanți de a-și valorifica potențialul. Au aflat despre abilitățile fiecăruia, au descoperit noi calități, competente, au aflat fiecare ce poate face, în ce este mai bine priceput. Astfel împreună au încercat să pună în valoare calitățile fiecăruia. Au descoperit noi talente și asemănările dintre colegi. S-a vorbit despre principiile de lucru în echipă, ce înseamnă a lucra în echipă și care e rolul fiecărui membru în consolidarea ei.

De la această întrunire fiecare a plecat cu un bagaj nou de cunoștințe și idei.

Gabriela Loghin, bunăoară zicea: „Cursul mi s-a părut ceva nou și interesant pentru localitatea și școala noastră. Temele discutate au fost captivante și noi pentru mine. Am făcut cunoștință cu echipa, deosebirile dintre noi, iar cel mai important am vorbit despre personalitatea noastră, scopurile, hobby-urile și experiențele trăite pe parcursul timpului. Desigur că am mai discutat și despre alte eventuale proiecte în folosul comunității și jocuri de societate. Am avut parte de un lider comunicabil și distractiv în persoana d-lor Mariana Orescu și Corina Erhan, care intra în pielea fiecărui copil și asculta cu atenție fiecare părere și exprimare, spunând că e foarte bine și că fiecare avem „acea sclipire în ochi” … Am apreciat sinceritatea și căldură care persistă printre noi, respectul care se arăta când cineva vorbea. Într-adevăr se formează un spirit de echipă și o mini admirație, aștept nerăbdătoare următorul curs ca să completăm bagajul de idei și experiențe”

Pentru Cazacu Daniela acest curs este o oportunitate de autocunoaștere: „Acest proiect mă va ajuta pe mine, cât și pe colegii mei în dezvoltarea personală, cât și profesională. E un mod minunat de autodescoperire, autoevaluare, automotivare și apreciere.”

Nadejda Canțîr e bucuroasă că face parte din acest grup de entuziaști și zicea că a găsit multă informație utilă și a descoperit lucruri noi.

O plusvaloare a cursului, după părerea Marionelei Sclifos, a fost și faptul că: „am vorbit liber și am simțit că toți cei prezenți erau interesați de subiect cu adevărat”.

Training-ul desfășurat este parte a programului „Cursul de Liderism”, organizat de Centru de Tineret Unit, filiala Hârtopul Mare, iar formatoarea Mariana Orescu își dorește ca în aceste activități să se implice cât mai mulți tineri din comună.

Bîtca Mihaela, stagiară în cadrul proiectului „Est-Curier Junior”

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru mass media din Moldova și eforturi inovatoare de educație mediacă”, finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională și implementat de Internews în Moldova, ce are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, care oferă cetățenilor acces la o diversitate de perspective și reduce vulnerabilitatea sectorului mediatic la interesele politice și economice.