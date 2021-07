Școala din Pașcani, pe agenda autorităților, peste 34 de ani de la întemeiere

Cinci săli de clasă, un veceu afară, un lavoar în capătul coridorului, teren de sport în aer liber – sunt condițiile în care își fac studiile actualii elevi ai gimnaziului din s. Pașcani, r. Criuleni. Și nu toți, dar numai cei din ciclul gimnazial, pentru că cei care frecventează școala primară sunt actualmente găzduiți în grădinița din același sat, care le oferă spațiul necesar. Numărul total de elevi este de 77, ne comunică directoarea instituției, Angela Efros, care a venit în această funcție în 2017. Orele de sport se fac afară, pe terenul cu înveliș artificial sau pe cel din fața școlii, iar când e mai frig – în sălile de clasă sau într-o încăpere unde este o masă de tenis.

Primăria Pașcani s-a ambiționat să continue construcția școlii din sat, temelia căreia și unele lucrări au fost începute încă până la declararea independenței Republicii Moldova, satul având posibilități materiale favorabile grație întreprinderii vestite ce produce semințe de diferite culturi și care mereu a contribuit la bugetul localității cu sume frumușele.

”Ne dorim condiții normale, măcar un bloc sanitar intern. Autoritatea publică locală ne-ar aloca niște resurse financiare pentru ele, dar noi nu avem spațiu. Clasele noastre primare sunt în clădirea grădiniței, aici avem doar clase gimnaziale. Dacă luăm numai s. Pașcani, cred că avem aproximativ 120 de copii care ar putea fi elevi la noi.

Sunt absolventa acestei școli și când eram și eu elevă, copiii din Porumbeni tot la Pașcani veneau, cu transportul de la Institut. Și atunci nu încăpeau elevii, pentru unii clasele erau amenajate în clădirea Institutului, și atunci era o problemă. Cele două clădiri începute trebuiau să fie noul bloc de studii și sala de sport. Anul trecut ni s-au alocat surse din componenta raională la bugetul instituției, cu o parte din care a fost construit gardul viitoarei școli, o altă parte au fost retrase. În acest an s-au dat din sold la bugetul primăriei, respectiv, autoritatea va fi responsabilă de valorificarea lor. Acum am renovat clasele, cu puterile părinților, dar avem nevoie de câteva foi de ardezie, pentru că în unele clase plouă” – descrie situația directoarea gimnaziului.

Angela Efros consideră că migrația elevilor s-a micșorat un pic, datorită faptului că actualele performanțe ale discipolilor îi motivează pe părinți să nu ignore acest gimnaziu considerat cu posibilități modeste: ”Noi nu le putem interzice elevilor săși aleagă instituția dorită. În plus, suntem chiar sub nasul Chișinăului și părinții care

fac naveta cu mașina la serviciu își duc, evident, odraslele la școli și îi mai implică și în alte activități, și astfel stau sub supravegherea cuiva toată ziua. Mai avem alături LT Măgdăcești cu care suntem în concurență, dar dacă sincer, acum nu mai avem migrația elevilor în timpul anului de studii. Avem locuri la olimpiade, facem carte, iar numărul mic de elevi îi motivează pe unii părinți să-și aducă la noi copiii pentru că pe parcursul unei lecții elevul este mai implicat decât în clasele numeric mai mari. Unii părinți au luat copilul de la instituție pentru că era prea des întrebat, alții însă apreciază acest aspect”.

Satul Pașcani este unul din puținele din raion care crește demografic, afirmă primarul Vasile Gîrbea, și e un motiv de a reveni la decizia autorităților care au condus localitatea în 1987, de a construi, totuși, școala începută mai bine de trei decenii în urmă. Primarul afirmă că proiectul mai e la proiectanți. Nu ni l-a putut prezenta, dar ni l-a descris. La etajul întâi trebuie să fie clasele primare și bucătăria, nivelul doi va fi destinat claselor 5-9. Construcția blocului de studii, fără sală de sport, necesită cca 6 mln lei, spune Gîrbea.

De unde bani?

– Am solicitat, în temeiul acordurilor de colaborare pe care le-a semnat Consiliul raional Criuleni și Consiliile Județene Vaslui și Neamț din România, ajutor pentru construcția școlii de la cele două autorități județene. Cele două autorități și-au exprimat intenția de a ne cofinanța proiectul respectiv: de la Vaslui am putea avea o

contribuție de 2 mln lei, iar de la Neamț – un milion. Așteptăm decizia Consiliului raional că ne permite finanțarea din exterior și vom depune cereri la consiliile din România. Avem la moment 2 mln 800 de mii și sperăm să mai câștigăm în urma licitației din diminuarea costului. Ne dorim o școală pentru cel puțin 250 de elevi. Acum elevii

migrează numai din cauza condițiilor de studii. Am fost somați să închidem școala, dar ne-am împotrivit. Nu cred că e o formulă corectă de finanțare a școlilor în prezent, dar le spuneam celor de la raion, că dacă se va închide școala noastră, atunci comuna Pașcani va fi prima din Moldova care va avea o școală privată și o să ne deservim

noi singuri! – descria primarul procesul de obținere a finanțărilor.

La ședința din 11 iunie, 2021, consilierii r. Criuleni au acceptat o alocare de bani pentru construcția școlii, în mărime de 1 mln de lei. Și consiliul comunal Pașcani va contribui din propriile mijloace cu un 1 mln 800 de mii.

Primarul Vasile Gîrbea spune că este real ca în doi ani școala să fie gata, dacă în anul curent vor fi ridicați pereții,

acoperișul și instalate geamurile, iar la anul viitor efectuate celelalte lucrări: ”Școlile sunt o problemă în tot raionul! Uitați-vă ce grădinițe avem îngrijite peste tot, pentru că de ele răspund primăriile! Am spus, dați-ne și școlile înapoi, să nu mai vină banii pentru școli prin această birocrație raională, componentă școlară care se împarte politic! Și la CALM (Congresul Autorităților Locale din Moldova) am discutat că avem nevoie de o descentralizare reală și de reformă administrativă, dar, deocamdată, nu putem influența starea lucrurilor” .

În fotografii: Blocul de studii început cu 34 de ani în urmă are, deocamdată, doar o bucată de gard și adresă: str. Vâlcele

În r. Criuleni mai sunt localități în care e nevoie de mai multe spații pentru studii. Este și cazul s. Cimișeni, care, la fel, planifică să extindă spațiile de studii pentru elevi. În satul Dubăsarii Vechi, spunea primarul, Vitalie Casian, la ultima ședință a CR Criuleni, Liceul se descurcă cât de cât cu spațiile pe care le are, în schimb grădinița și Școala Primară sunt două instituții supra-aglomerate, în care toate holurile s-au transformat în spații pentru clase. În cazul celor de vârstă preșcolară, li se încalcă dreptul la educație, or, cei de 3 ani sunt privați de posibilitatea de a merge la grădiniță, așa cum prevede Codul Educației.

S. Cernov