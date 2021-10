Primara care a acumulat 90% din voturi

,La alegerile locale din 2019, la funcția de primar au aspirat 134 candidați, inclusiv 29 femei. Dintre ele, 7 au ajuns în fruntea primăriilor. Printre ele este și Polina Țeliscev, care a acumulat 90% din voturi.

Polina Țeliscev este unica femeie din raionul Criuleni care are la activ patru mandate de primar și un mandat de președinte al sovietului sătesc. Prima experiență în administrația publică a fost într-un fel nominativă la cumpănă de ani și sfârșit de Imperiu. Atunci a părăsit grădinița pe care o conducea și a pășit pe tărâmul administrației publice. Ulterior timpurile s-au schimbat și pentru a obține primul mandat de primar în Republica Moldova a avut de înfruntat șase contracandidați. în următoarele legislaturi numărul contracandidaților s-a diminuat și la ultimele alegeri locale în comuna Dolinnoe ce include satele Dolinnoe, Valea Coloniței și Valea Satului a fost doar un singur candidat la funcția de primar- Polina Țelișcev.

Cei 1161 locuitori i-au încredințat pentru a cincea oară cârma comunei și finalizarea proiectelor începute. e vorba și de renovarea casei de cultură, repararea drumurilor și menținerea ordinii care s-a stabilit în localitățile comunei. Primara visează la o rețea de canalizare, căci apeductul și gazoductul sunt la îndemâna tuturor sătenilor.

În ce constă forța acestei doamne am încercat să aflăm la începutul acestui brumărel, deplasându-ne la Dolinnoe. Am surprins-o la birou și, din vorbă în vorbă, am înțeles că soarta nu a cruțat-o, dar a călit-o și i-a demonstrat că oamenii pot alege grâul de neghină. Spune că nu obișnuiește să mediatizeze reușitele, considerând că sunt parte a atribuțiilor de serviciu, dar are o părere aparte despre distincțiile pe care le-a obținut pe parcursul anilor. Zice că acum femeile au mai multe posibilități să se afirme în funcții de conducere de partea lor fiind și cadrul legislativ și reușitele predecesoarelor.

Motricală Elena

Foto-video/montaj: Motricală Alin-Gabriel

Articol elaborat în cadrul proiectului Consolidarea Presei Independente și a Educației Mediatice în Moldova derulat de ERIM, cu suportul financiar al Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă al Departamentului de Stat american. Opiniile exprimate în această publicație nu reflectă neapărat poziția ERIM.