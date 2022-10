Poate ajunge și telefonul tău până la stele

WEEE Forum, un ONG de mediu, a constatat că 5,3 miliarde de smartphone-uri și telefoane mobile vor deveni deșeuri electronice în 2022, citează EcoFM.md publicația The Register, care vine cu statistici către Ziua Internațională a Deșeurilor Electronice.

Potrivit experților, 5,3 miliarde reprezintă aproximativ o treime din numărul total de dispozitive mobile utilizate în prezent în întreaga lume. WEEE Forum a calculat că, dacă se suprapun toate telefoanele și smartphone-urile irelevante, se obține un turn cu o înălțime de aproximativ 50.000 km – mai mult decât înălțimea de zbor a multor sateliți din spațiu.

În același timp, WEEE Forum a prezentat rezultatele sondajului realizat în rândul a aproape 9 000 de familii, care indică că 46% dintre oameni păstrează dispozitivele mobile vechi și nu le duc la reciclare, sperând să le folosească în viitor. Alți 15% păstrează gadgeturile vechi pentru a le vinde sau pentru a le dona. Aproximativ 13% nu se pot despărți de telefoanele lor mobile din motive sentimentale.

În SUA, 416.000 de telefoane mobile sunt aruncate la gunoi în fiecare zi, potrivit Public Interest Research Group. Kevin O’Reilly, directorul campaniei „Right-to-repair” din cadrul organizației non-profit americane, a declarat: „Dacă am reuși să prelungim durata de viață a telefoanelor, în medie, cu doar un an, am avea echivalentul reducerii emisiilor de dioxid de carbon ca și cum am scoate 636.000 de mașini de pe șosele.”

Ciclurile anuale de reînnoire a produselor de către furnizori au fost acuzate că au contribuit la această problemă de mediu, însă consumatorii încă așteaptă cu nerăbdare să cumpere un dispozitiv nou la fiecare trei ani.