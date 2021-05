O nouă experienţă la Hârtopul Mare

Serviciul de transportare a deșeurilor în comuna Hârtopul Mare, Criuleni, a trecut de prima aniversare

Primarul Eugenia Anghelici e bucuroasă că a reușit în acest an dificil plin de restricții, reticențe, să convingă o bună parte din locuitori că este necesar și să vadă în implementare proiectul la care se gândea demult:



- Ideea a apărut înainte de a deveni primar, că ne înecam în gunoi. Inițial s-au făcut prin sat niște sondaje pentru a afla părerea locuitorilor referitor la necesitatea acestui serviciu și prețul care ar fi dispuși să-l achite. Majoritatea populației s-a dovedit a fi deschisă, interesată pentru acest sistem de colectare și din decembrie 2019 am pornit serviciul. La început ne ajutau agenții economici care ne asigurau cu transport, implicam persoanele care trebuiau să facă ore în folosul comunității la încărcat gunoiul. A mai fost o tentativă cu câțiva ani în urmă, dar oamenii trebuiau singuri să arunce gunoiul în remorcă și nu reușeau, că unii nu aveau putere, alții nu erau acasă - era problematic. Jumătate de an ne-au ajutat agenții economici, apoi din sursele primăriei am procurat un tractor pe care l-am dat în gestiune întreprinderii municipale "Eco-Hârtop", care se ocupa pe atunci doar de apeduct. Au fost angajați doi lucrători, un tractorist și acum o dată pe săptămână ( joi și vineri) trece tractorul prin ambele sate și adună deșeurile. Cât ar fi de straniu, numărul populației se micșorează, dar cantitatea de gunoi se mărește. Deși suntem la sat, mulți nu conștientizează că sunt și deșeuri biodegradabile care ar putea fi folosite, nu aruncate la groapa de gunoi. La acest capitol mai avem de lucru. Trebuie să informăm populația și să o instruim pentru colectarea diferențiată. Deocamdată am început să selectăm plasticul. O dată pe lună trecem pe la gospodării și colectăm plasticul. Îl stocăm, apoi îl predăm gratis unui antreprenor. Agenții economici în mare parte sunt receptivi la problemele de mediu. Problematică rămâne achitarea serviciului, pentru că unii se eschivează de la plăți, motivând că dispun de transportul lor pentru evacuarea gunoiului. Din păcate îl duc unde se nimerește, fără a ajunge cu el la groapa de gunoi. Pe cei care aruncă gunoiul la nimereală nu-i putem depista pentru că este un fel de solidaritate și nu se denunță sătenii între ei. Greșeala a fost că inițial colectam gratis de la toți și astfel acum, când e vorba de plată, apar reticențe. Oricum, trebuie să schimbăm atitudinea și modalitatea de prestare a serviciului începând cu această primăvară. De la cei care nu plătesc, nu vom transporta.



- Cât plătesc hârtopenii pentru evacuarea gunoiului?



- Câte șapte lei lunar de persoană, care, însă, nu ne ajung pentru a acoperi cheltuielile. Unitățile comerciale nu au încheiat încă contracte, pentru că la începutul anului, pentru a nu crea confuzii, nu am introdus taxa de salubrizare și se achită doar taxa de amenajare. Mulți solicită să fie o plată anuală unică, dar nu-i posibil așa ceva, pentru că tariful pentru evacuare e o chestie, iar taxele țin de alte categorii. Taxa de salubrizare se strânge prin sistemul de colectare a taxelor și vine în bugetul primăriei. Taxa de amenajare este folosită și pentru alte necesități decât transportarea gunoiului.