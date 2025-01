Lukașenka începe al șaptelea mandat la conducerea Belarusului

Fără contracandidați reali, Aleaxandr Lukașenka, unul din cei cinci candidați incluși în cursa electorală, ar fi câștigat 86,82% din sufragiile alegătorilor, pe data de 26 ianuarie 2025. Conform Belsat.eu, acesta se prezumă a fi un record al dictatorului, care a înlăturat orice fel de opoziție, înainte și după alegerile de acum cinci ani, în care el ar fi pierdut în fața Sveatlanei Țihanouskaia, soțul căreia a fost încarcerat pentru curajul de a-l înfrunta pe dictator și a se înscrie în cursa electorală.

Ceilalți candidați incluși în buletine s-au prezentat cu următorul rezultat: Searghei Sîrankou – 3,21%;, Aleg Gaidukevici – 2,02 %; Ganna Kanapațkaya – 1,86 %; Aleaxndr Hijneak – 1,74 %. Împotriva tuturor au votat – 3,6 %, iar 0,75 % din buletine s-au pierdut. Anunțând primele rezultate preliminare ale scrutinului, Comisia electorală centrală a Republicii Belarus indica asupra faptului că circa 600 de buletine au fost scoase din secțiile de votare, fapt calificat drept incident electoral. Aceeași instituție anunță că la alegeri și-au exprimat votul 85,70% din numărul de 6 903 994 de alegători incluși în listele electorale. Instituția mai comunică despre faptul că pentru reflectarea alegerilor în Belarusi au fost acreditați peste 300 de jurnalșiști din 23 de țări.

Înainte de alegeri, în cadrul unei conferințe de presă transmisă online, jurnalistul BBS, Steve Rosenberg, l-a întrebat pe Lukașenka: ”Cum pot fi calificate aceste alegeri democratice, când cei mai aprigi critici și opozanți de-ai dumneavoastră fie se află la închisoare, fie în exil? Au rămas încarcerați mai mult de 1200 de deținuți politici, deși ați declarat că nu veți închide gura nimănui”.

Dictatorul a răspuns: „Steve, unii la închisoare, alții în exil, iar tu ești aici – acesta este dreptul la alegere. Aceasta este democratic. Unii au ales închisoarea, alții au ales exilul, după cum spui tu. Noi n-am fugărit pe nimeni din țară! Mai mult ca atât, noi am deschis țara – cred că de vreo cinci ori deja am declarat – că noi nu ținem ură, fiecare va avea o șansă, avem și un mecanism. Nu eu decid, decide o comisie obștească. Noi știm ce rol a avut fiecare, am avut timp să aflăm, ei s-au fotografiat, inclusiv la BBC. Să vină, să răspundă. Dacă au încălcat legea – să stea închis, asta e democratic. Stau la închisoare ce care prea tare au deschis gura”, a făcut referire Lukașenka la actuali deținuți politici și foști contracandidați de-ai săi la alegerile precedente, Maria Kolesnikova și Searghei Țihanouskii. Lukașenka i-a replicat că înainte de alegeri au fost eliberați cca 200 deținuți politici și că în general numărul deținuților din închisori a scăzut la 20 de mii, de la cca 40 de mii, fapt calificat de președintele Belarusului drept unul „pozitiv”, care merită menționat.

Sveatlana Țihanouskaia, femeia care l-ar fi devansat în 2020, după numărul de voturi, dar a fost nevoită să emigreze, să nu fie încarcerată ca și soțul său și care se prezintă ca președintă legitimă a Belarusului, a declarat, în ziua alegerilor, de la Varșovia, unde a fost organizat un eveniment cu genericul „Belarușii merită mai mult”, că dictatorul se află la putere timp de 30 de ani doar datorită represaliilor masive și falsificării rezultatelor scrutinului din 2020 și represiunilor la care și-a supus concetățenii.

Țări precum SUA, Polonia, Ucraina, Olanda, Lituania, Germania, Cehia, Estonia, Letonia, Norvegia, Islanda au declarat, prin oficialii lor, că nu vor recunoaște rezultatele așa numitor alegerilor din Belarusi. O declarație oficială a adoptat, la 22 ianuarie, Parlamentul European, în plenul acestuia, prin care au solicitat Uniunii Europene să respingă viitoarele alegeri prezidențiale din Belarus din 26 ianuarie ca fiind o farsă.

„Denunțând încălcările grave continue și de lungă durată ale drepturilor omului și ale principiilor democratice în Belarus, care s-au intensificat și mai mult în perioada premergătoare așa-numitelor alegeri prezidențiale din 26 ianuarie, Parlamentul solicită UE, statelor sale membre și comunității internaționale să nu recunoască legitimitatea dictatorului în exercițiu Aliaksandr Lukașenka ca președinte după vot. Având în vedere că dl Lukașenka conduce Belarusul fără milă din 1994, deputații europeni remarcă faptul că, spre deosebire de 2020, există doar „candidați” pro formă pentru a-l contesta în alegerile din această lună. În timp ce își reiterează nerecunoașterea dlui Lukașenka ca președinte și poziția lor conform căreia întregul regim belarus este ilegitim, deputații europeni își exprimă sprijinul neclintit pentru poporul belarus în căutarea democrației, libertății și drepturilor omului.” – se spune în rezoluție. Parlamentul European solicită UE și statelor sale membre să continue investigarea încălcărilor drepturilor omului în această țară și să sprijine măsurile de responsabilizare, inclusiv prin aplicarea principiului juridic al „jurisdicției universale”. Ei îndeamnă UE și partenerii săi internaționali să extindă și să consolideze sancțiunile împotriva persoanelor și entităților responsabile pentru represiunile din Belarus și pentru participarea Belarusului la războiul Rusiei în Ucraina. Lukașenka a reacționat la apariția rezoluției, numind-o amestec în treburile interne ale țării, care nu corespunde realității și care are „zero” valoare, transmite RTR-Belarusi.

Înainte de alegeri, proiectul media BELPOL, care se prezumă a fi constituit din foști angajați ai structurilor de forță, a analizat modul în care regimul lui Lukașenka i-a pregătit „victoria” cu mult înainte de lansarea campaniei electorale, prin a-și loializa comisiile electorale din secțiile de votare, loialitatea membrilor cărora față de dictator fiind testată inclusiv cu poligraful, pentru a-i netezi calea spre victorie și a exclude orice rezultat neplăcut celui care a pășit în al șaptelea mandat la Mensk.