Licitaţia pentru drumuri s-a încheiat, lucrările urmează a fi executate în maximum 3 luni

La 30 iunie, 2021, Consiliul Raional Criuleni a înregistrat pe platforma de achiziţii electronice licitaţia cu privire la reparaţia şi întreţinerea a 65 de km de drumuri publice locale de interes raional. Temei pentru această cheltuială a fost decizia Consiliului Raional nr.3.23 din 14 mai 2021, prin care consilierii au acceptat să aloce 8 mln 617 mii 600 de lei pentru reparaţia a 14 porţiuni de drum ce leagă satele între ele, pentru marcaje pietonale, indicatoare rutiere, tratarea fisurilor, întreţinerea de iarnă şi a acostamentelor. Banii respectivi sunt din bugetul de stat alocaţi raionului strict cu destinaţia drumuri.

În urma licitaţiei, la care a participat un singur operator economic – SA Drumuri Criuleni, raionul va cheltui 6 mln 557 mii 657 de lei, conform devizului prezentat de către operator. Comisia de licitaţie urma să aplice criteriul „cel mai scăzut preţ”, însă, oricum, nu a avut de ales.

Alexandru Popov, directorul SA Drumuri-Criuleni, cu referire la condiţiile contractului, a spus că întreprinderea s-a angajat să execute lucrările până la finele lunii septembrie, şi o lună de rezervă, în caz că vor fi precipitaţii, că trei echipe au ieşit în teritoriu şi vor acţiona pe sectoare diferite. Lucrările urmează să înceapă de la cele mai îndepărtate de centru raional sectoare, cum ar fi drumul Coloniţa-Dolinnoe, va urma sectorul Ratuş-Drăsliceni-Paşcani, unde nu sunt mari sumele, iar altă echipă la finele lunii august va merge spre sectorul Bălăbăneşti. Cel mai mare obiect, drumul de la Dubăsarii-Vechi, va fi lăsat spre sfârşitul lunii septembrie acolo fiind cele mai voluminoase lucrări.

Din programul de reparaţii şi întreţinere a fost exclus, în final, drumul L439 „Drum de acces spre s. Cruglic – M21”. Pavel Spînu, preşedinte al raionului Criuleni şi preşedinte al grupului de lucru pentru achiziţie, a motivat exluderea în felul următor:

„Pentru acest drum lipseşte documentaţia de proiect, ea nu este finalizată şi noi nu cunoaştem care lucrări trebuie înfăptuite. Decizia consiliului pe acest subiect s-a luat pe emoţii, dar la bază trebuie să stea documentele juridice. Am apelat la Institutul de Proiectări care a refuzat să îndeplinească lucrările de proiectare, pentru că ele contravin legii. Noi nu am inclus în aşa caz acest drum în contract, ca să nu punem sub semnul întrebării toată licitaţia. La una din şedinţele care nu a avut loc am intenţionat să redistribuim aceste surse financiare [1 380 000 lei], ca 300 mii din sumă să rămână pentru acest drum, iar celelalte sume să le direcționăm la alte lucrări. Vom avea posibilitate să revenim la acest drum şi deja în perioada următoare, să alocăm nu 1 mln 300 de mii, poate mai mult, dar în bază de documente. Este un drum în variantă albă care nu se permite de a fi trecut la asflat fără proiect, iar noi nu putem încălca legea. Noi trebuie să cunoaştem cu siguranţă ce cheltuieli vom suporta, dar să nu ne aventurăm cum şi-a permis cineva din consilieri. Cuvântul nostru n-a fost auzit în aprilie”.

„Consiliul raional are un proiect executat pe acest drum, cu vreo 6 ani în urmă, dar documentaţia de proiect este învechită. Când s-au alocat acum sursele s-a reieşit din necesitatea de a executa reparaţii pe acest drum, şi nicidecum din considerentul că este proiect, dar probabil scopul a fost divizarea acestor surse „la toți câte oleacă”, ca să fie toţi împăcaţi. Stringentă este necesitatea de reparat o porţiune de măcar 250 de metri de la ieşirea din Cruglic spre șoseaua Balcani, din sursele care erau alocate am fi putut reabilita cam 180 m, dar preşedintele a motivat că nu sunt prevăzute surse pentru a fi revizuit proiectul şi de aceea au ales să nu includă drumul în licitaţie. Pentru întregul drum avem nevoie de cca 16 mln de lei, ca să avem un drum asfaltat, cu acostamente, canale de scurgere, etc. Bănuiesc că banii alocaţi vor fi pierduţi, or, dacă ei nu vor fi valorificaţi, vor fi retrași şi în anul următor nu vor mai fi alocaţi. Pentru aceşti 250 de metri ne-ar fi trebuit în jur de 2 mln lei, dar soldul nu a permis în acest an. Dar încă 200 de mii lei din sold pentru revizuirea proiectului au putut să aloce, ca să putem lucra cu banii aceştia.” – consideră primarul de Cruglic, Iurie Neculai.

Ivan Lungu, şeful Direcţiei Construcţii a CR Criuleni, a spus, într-o dezbatere publică organizată de „Est-Curier”, că programul din acest an de reparaţii a drumurilor elaborat iniţial de angajaţii CR, era orientat spre finisarea sectoarelor de drum începute în anii precedenţi şi spre drumuri cu intensitatea traficului mai mare. Însă, programul nu a fost aprobat, a fost refăcut şi votat în varianta actuală. „Drumul L439 nu a fost inclus în reparaţii, pentru că pe el a fost anterior elaborat un proiect tehnic cu o soluţie, iar consilierii au propus cu totul altă soluţie. Pentru soluţia consilierilor e nevoie de elaborat un cu totul alt proiect tehnic sau de modificat proiectul tehnic anterior. Noi am propus Institutului de Poiectări să proiecteze pe soluţia propusă de consilieri, dar dumnealor au spus că nu pot să proiecteze pentru un sector şi o sumă atât de mici, în plus nici bani nu au fost alocaţi pentru elaborarea proiectului. A mai fost varianta să căutăm o altă întreprindere de proiectări, dar oricum, bani pentru un alt proiect nu au fost alocaţi”, a explicat Ivan Lungu.

S. Cernov

Sursa foto: criuleni.md, – semnarea contractului