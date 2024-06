„Fantezia mâinilor” Lidiei Cioban a trecut Prutul

Meșterița populară Lidia Cioban din comuna Hârtopul Mare, r. Criuleni, a reușit de curând să-și expună lucrările la Umbrărești, jud. Galați. Expoziția în cadrul căreia s-a remarcat, a fost consacrată memoriei poetului Mihai Eminescu, în săptămâna eminesciană.

După cum ne-a relatat chiar Lidia Cioban, în cadrul acțiunilor de comemorare, la Umbrărești, la intrarea în Gara de tren, a fost instalat și sfințit al treilea monument din această localitate, monumentul lui Mihai Eminescu.

„Evenimentul Cultural întitulat ,,Eminesciana”, s-a desfășurat în Mica Cetate Culturală a României, Umbrăreștiul Tecucilor. Este o localitate ctitorită pe vremuri de Sfântul Ștefan cel Mare. Aici am avut ocazia de a expune meșteșugăritul popular autentic. Am fost primită cu multă căldură și apreciată pentru munca mea cu mare sinceritate. Expoziția a avut scopul de a promova valorile meșteșugărești, naționale și culturale, peste Prut, dar și de a exprima Omagiu pentru Eminescu. La sfârșitul vernisajului am încins cu toții Hora Unirii. „Eminesciana” a avut scopul, de a promova cultura românească de pretutindeni, creația poetului român Eminescu. În perioada zilelor eminesciene, am avut parte și de excursii cu vizitarea Mănăstirii Vladimirești, muzeelor, bisericilor, instituțiilor publice, școlilor etc.” – povestește Lidia Cioban.

Lidia Cioban este membră a Filialei Criuleni a Uniunii Meșterilor Populari din Republica Moldova, iar anul trecut, în septembrie 2023, în zilele dedicate Limbii Române, a vernisat prima sa expoziție personală, la Criuleni, cu același generic sugestiv – „Fantezia mâinilor”.

Fotografii din colecția personală a Lidiei Cioban: