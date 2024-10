Echipa Republicii Moldova a devenit dublă campioană. Au întrecut America și Elveția

Olimpiada de robotică FIRST Global Challenge este o competiție mondială anuală care reunește liceeni din peste 190 de țări pentru a rezolva provocări reale prin intermediul roboticii. Evenimentul promovează educația STEM și încurajează colaborarea interculturală, ajutând elevii să-și dezvolte abilități tehnice, subliniind în același timp valori de muncă în echipă. FIRST Global nu este doar o competiție, ci și o platformă ce creează o comunitate globală de tineri inovatori dedicați utilizării tehnologiei pentru a genera schimbări pozitive în societate.

Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, felicitând premianții declara: „Vom susține dezvoltarea abilităților tehnologice și creativității elevilor din Republica Moldova, oferindu-le oportunități de învățare și creștere profesională comparabile cu cele din alte țări. Rezultatele remarcabile obținute de echipa națională de robotică ne dovedesc cât de importantă este formarea unei generații de tineri pregătită pentru provocările și oportunitățile unei lumi globalizate și în continuă schimbare”.

Vladimir Corduneanu, membru al echipei: „În ultimul meu an la FIRST Global Challenge, să primesc medalia de aur pentru inovație în inginerie și să fac parte din alianța câștigătoare a fost cu adevărat un vis împlinit. Competiția a fost plină de emoții și am avut ocazia să cunosc oameni minunați din întreaga lume. Am învățat cât de important este să nu renunți niciodată și să comunici deschis, atât cu cei care îți sunt alături, cât și cu cei din tabăra opusă”.

Marta Guțu, membră a echipei: „Sunt mândră să fac parte din această echipă extraordinară și sper că succesul nostru va inspira fetele din Republica Moldova să-și urmeze pasiunea pentru știință și tehnologie. Avem nevoie de mai multe fete în inginerie. Nimic nu este imposibil!”

Echipa de robotică a Moldovei a concurat în FIRST Global Challenge de la debutul competiției, în 2017.

În 2018, selecționata Moldovei a obținut o medalie de bronz la competiția din Mexic.

În 2019, echipa s-a distins cu trei medalii de aur în Dubai, EAU, în 2022 a câștigat o altă medalie de aur în Geneva, Elveția, iar în 2023 – o medalie de aur și una de argint în Singapore.

