Dispută în judecată banii pentru trotuar

Primarul s. Coșerniţa, Tudor Tipa, l-a acţionat în judecată pe președintele raionului Criuleni, Pavel Spînu, pentru refuzul celui din urmă de a executa p. 6 din decizia nr. 1.6 din 9 februarie 2021, prin care din soldul disponibil erau

alocaţi 200 de mii de lei primăriei Coșerniţa cu destinaţia „construcţia trotuarului”. Chemarea în judecată

este reglementată de Codul Administrativ al R. Moldova nr. 116 din a. 2018.

Tudor Tipa ne-a comunicat că decizia a luat-o în urma mai multor adresări în scris și verbale, către președintele

raionului Criuleni, privind executarea deciziei consilierilor, însă banii nu au mai ajuns la primărie. Acest punct din

decizie așa și nu a mai fost executat, afirmă Tudor Tipa. Cu acești bani ar fi trebuit să fie achitate lucrările, efectuate de antreprenor în s. Coșerniţa, în adiacentul șoselei Criuleni-Chișinău.

La ședinţa din 23 decembrie, la care consilierii raionali au discutat aprobarea bugetului raional pentru anul 2022,

Ghenadie Cazacu, consilier PLDM din s. Coșerniţa, a amintit încă o dată președintelui raionului că e obligat să

execute decizia consiliului și să transfere banii alocaţi primăriei Coșerniţa, că să nu se ajungă la cheltuieli pentru avocaţi și judecată. Cazacu a pomenit și de alte două plăţi restante, pentru primăriile Hârtopul Mare și Zăicana.

Pavel Spînu a explicat refuzul său de a semna transferul pentru primăria Coșerniţa prin faptul că ar fi constatat,

niște ilegalităţi, iar la suma destinată primăriei Hârtopul Mare pentru grădiniţă a spus că va reveni.

Cu privire la lucrările de la Coșenriţa, președintele Spînu susţine că primăria a cerut contribuţie pentru un drum, citat „…care nu ne aparţine nouă. Noi am dat niște bani primăriei Coșerniţa, dar nu pentru ca să construiască pe un drum din gestiunea Administraţiei de Stat a Drumurilor (ASD). Noi încălcăm când intervenim, ca și cum am construi ceva într-o curte care nu ne aparţine. Eu am vorbit cu ei [n.r. – ASD] și ei sunt gata să construiască, fără banii noștri. Și încă ceva: măcar să facă calitativ!” – a adăugat Pavel Spînu.

„La Coșerniţa, e rea calitatea lucrărilor efectuate – deja sunt fisuri. În procesul verbal era indicat că stratul de beton este de 12-15 cm, dar în realitate s-a turnat 8-6 cm. Noi nu putem da aviz pozitiv. Noi am cerut Agenției Supraveghere Tehnică să facă controlul volumelor, dar ei nu vin s-o facă, pentru că sunt doar doi oameni și

sunt tare ocupaţi. Dacă consilierii decid să facă transferul fără implicarea Direcţiei Construcţii, poftim! Deocamdată, mergem în instanţă.” – a spus Ivan Lungu, șeful Direcţiei Construcții, Gospodărie Comunală și Arhitectură.

Ivan Lungu a explicat că oricare tranfer este însoţit de eliberarea unei note informative de la Direcţia

Construcţii, în care specialiștii explică, dacă au fost respectate normele legale la fiecare construcţie. La Hârtopul Mic, spunea Lungu, s-a făcut transferul cazangeriei de la paie la gaze, fără autorizaţie de constuire. Agenţia de Supraveghere Tehnică (AST) nu va elibera aviz de funcţionare în lipsa unei autorizaţii de construire. Iar autorizaţia de construire, la fel, se înregistrează la AST, și acestea se eliberează și pentru montare de utilaje, apeducte, iluminare.

Prima ședinţă de judecată a avut loc pe 29 noiembrie, iar următoarea a fost programată pentru 21 ianuarie, 2022.

S. Cernov

În imagine: porţiuni de trotuar construit recent în s. Coșerniţa