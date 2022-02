Cum se împarte moştenirea între soţie şi trei copii, dacă a decedat soţul?

În următorul exemplu, juriştii de la AO „Echitate” descriu cum are loc împărţirea averii unui cetăţean între moştenitorii lui, care sunt 4 la număr, aplicând prevederile noului Cod Civil.

Gheorghe a fost căsătorit cu Otilia și a avut 3 copii, Ana, Oana, Vasile.

Gheorghe a decedat la data de 02.02.2020 și Otilia întreabă ce pași urmează a fi întreprinși pentru a legaliza

actele pe casă?

În cazul când persoana a decedat după 01.03.2019, transmiterea moștenirii are loc conform art. 2178

al Codului Civil al R. Moldova: „Fac parte din clasa întâi de moștenitori legali descendenții defunctului”. Deci,

descedenții persoanei decedate sunt copiii, în cazul dat Ana, Oana, Vasile, indiferent dacă sunt născuți dintr-o căsătorie sau în mai multe căsătorii, sau în afara căsătoriei.

Soția Otilia, este și ea moștenitoare, conform art. 2185 al Codului Civil din R. Moldova „Soțul supraviețuitor este

moștenitor legal și, în concurs cu clasa întâi de moștenitori, are dreptul la 1/4 din masa succesorală, indiferent de numărul descendenților.”

I-am explicat Otiliei, care parte anume din casă va fi împărțită între moștenitorii lui Gheorghe, pentru că,

într-o căsătorie fiecare dintre soți are cotă parte câte ½ din proprietatea comună.

Deci, masa succesorală care necesită a fi moștenită reprezintă jumătate din toată averea comună, jumătate de casă, deoarece conform Codului Familiei art. 20 al Republicii Moldova, „Bunurile dobândite de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprietate în devălmăşie, conform legislaţiei.

Sunt proprietate în devălmăşie bunurile procurate din contul: a) veniturilor obţinute de fiecare dintre soţi din:

– activitatea de muncă;

– activitatea de întreprinzător;

– activitatea intelectuală;

b) premiilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi, cu excepţia celor care au un caracter de compensare (ajutor material,

despăgubire pentru vătămarea sănătăţii etc.);

c) altor mijloace comune.

Pentru o înțelegere mai bună vedeţi schema vizuală a casei.

Astfel Otilia are dreptul la ¼ din ½, care îi aparținea lu Gheorghe din dreptul de proprietate asupra casei de locuit. Iar copii Ana, Oana, și Vasile vor moșteni ¾ din ½ proprietate comună. Acest lucru va fi indicat în certificatele de moștenitor primite de la notar după finalizarea procedurii de moștenire.

Otilia întreabă cum să înregistreze toată averea pe fiică Oana, pentru că ea rămâne să locuiască în casă?

Soluție: După obținerea Certificatelor de Moștenitor și înregistrarea acestora în Registrul bunurilor imobile și primirea Extrasului din Registrul Bunurilor Imobile și a Certificatului de preț, adresați-vă la notar și solicitați să întocmească Contractul de partaj între toți moștenitorii, iar ulterior Oana va merge la Serviciul cadastral pentru a-și înregistra dreptul de proprietate asupra casei de locuit în registrul bunurilor imobile.

