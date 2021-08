Cu ajutorul UE, dubăsărenii învaţă să transforme gunoiul în resursă

Liuba Damaschin, locuitoare a satului, susţine că este mulţumită, deocamdată, de serviciul de colectare a deşeurilor pus în aplicare în satul în care locuieşte de peste 40 de ani, deşi crede că acesta ar trebui să se mai dezvolte şi să dispună de containere la fiecare poartă. Femeia afirmă că 25 de lei pe lună este un tarif accesibil pentru evacuarea deşeurilor, la fel şi taxa de salubrizare, care este de 50 de lei pe an de locuitor:



"Pe moment, sunt mulțumită! Eu stau în vârful dealului și sunt aproape de gunoiște, dar de doi ani sunt clienta serviciului de evacuare a deșeurilor și îmi place că de două ori pe săptămână ni se ia gunoiul de acasă. Noi îl pregătim în saci. Dacă ar mai fi și containere să-l punem la poartă și să se evacueze mecanizat, cu vreo mașină, ar fi și mai bine. Eu sunt lucrător social, zilnic mă întâlnesc cu lume diferită, și chiar le explic că orice început e greu de pornit. Tariful pentru serviciu nu mi se pare mare. Poate le pare mare celor care nu înțeleg, dar angajații tot trebuie plătiți. Eu am analizat și aș zice că e bine. Mai plătim și o taxă de salubrizare în primărie, dar încă nu m-am interesat detaliat pentru ce se folosesc acești bani".



Am întâlnit, însă, şi cetăţeni care afirmă că nu produc gunoi, iar de plastic scapă prin incendierea lui.