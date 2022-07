CREDITELE: riscuri de a rămâne fără un loc de trai

O familie cu venituri reduse din r. Dubăsari s-a adresat la Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” cu următoarea situație: un tânăr a apelat la ei și i-a rugat să ia un credit nebancar pe numele lor, pentru că lui nu îi acceptă cererea de împrumut. I-a cointeresat că vor primi un comision de 1000 lei pentru acest serviciu. Tânărul i-a dus la o companie de împrumuturi (credite) nebancare și i-a convins să ia pentru el un împrumut de 6000 de lei, dintre care 5000 să îi ofere lui, iar 1000 lei aveau să o primească ei. Tânărul le-a promis că vă achita creditul integral.

După ceva timp, domnii au primit o scrisoare prin care le-a fost adus la cunoștință că ei au restanțe la plata creditului și că nimeni nu a achitat deja de câteva luni. Tânărul respectiv nu mai răspundea la telefon și era de negăsit. Astfel, familia a rămăs cu un credit neachitat, dobânzi mari la acest credit și penalități pentru neachitarea la timp. În termen de 3 luni, dobânzile și penalitățile au crescut de la 6000 la 12 000 de lei.

Este foarte dificil să soluționezi așa un conflict pe cale judiciară. Astfel de situații am întâlnit la mai mulți beneficiari, de aceea, venim cu rugămintea către toți cititorii să fie foarte atenți la acest tip de înșelăciuni.

Niciodată nu luați un credit pentru o persoană pe care nu o cunoașteți!!!

Totuși, ce să faci dacă ai luat un credit de la o companie de microfinanțare și nu l-ai întors la timp?!

1. Telefonează la companie și întreabă toate detaliile despre dosarul tău, află dacă a fost înaintată o cerere în judecată.

2. Verifică contractul, acolo trebuie să fie specificate penalitățile care trebuie achitate în caz de întârziere a plății. Uneori aceste penalități sunt foarte mari – 1 % – 2 %, însă există și șansă ca ele să fie reduse.

În baza la ce poate fi redusă această penalitate?

Poate fi luată în calcul situaţia dvs financiară dificilă; mărimea penalității depășește suma datoriei; datoria a fost achitată, iar pe dvs vă obligă să achitați penalități exagerate; ați întârziat cu 2-3 zile la achitarea tranșei creditului. Întrebați ce sume trebuie achitate în plus și pentru ce, orice detaliu mic despre de unde s-au luat aceste sume! Pentru creditele care au fost luate după 1 martie 2019, banca (compania) poate cere achitarea dobânzii de întârziere sau penalitatea pentru neîndeplinire a obligațiunilor conform contractului, dar nicidecum ambele.

Deseori din cauza unor datorii mici, dar a unor penalități abuzive, oamenii își pierd locuințele. În plină iarnă, familii cu copii, riscă să fie dați afară din casă pentru niște credite de 50.000 de lei, contractate de la diferiți agenți de microfinanțare.

Pornind de la aceste realități, vă informăm despre unele artcole din Codul de executare care vă pot proteja în unele cazuri de abuz din partea executorilor:

1. Evacuarea se interzice pe timp de iarnă și în cazul stării de urgență.

2. În cazul datoriei mai mici de 15 salarii medii pe economie (adică mai mica de 148 500 lei) locuința nu poate fi urmărită (vândută sau scoasă la licitație de către executori).

3. Nu pot fi urmărite următoarele venituri ale debitorului (datornicului) :

a) sumele plătite în legătură cu deplasarea în interes de serviciu, cu transferul, cu angajarea sau cu trimiterea la muncă în altă localitate, plata suplimentară pentru lucrul legat de deplasări frecvente;

b) bursa;

c) veniturile (din salariu sau din alte surse) care cumulativ nu depășesc cuantumul salariului minim garantat în sectorul real;

d) indemnizaţiile plătite mamelor cu mulţi copii sau mamelor singure;

e) pensiile de întreţinere;

f) indemnizaţia unică acordată la nașterea copilului și indemnizaţia lunară acordată pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani;

g) prestațiile de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) – d) și lit. g) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale;

h) indemnizaţiile de deces și de ajutor de deces;

I) sporurile pentru muncă în condiţii grele sau vătămătoare;

j) indemnizaţiile de eliberare din serviciu;

k) indemnizaţiile persoanelor care au avut de suferit de pe urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;

l) pensia de urmaș stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului) pentru copii;

m) compensaţiile nominative;

n) alocaţiile sociale de stat;

o) partea pensiei în mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, cu excepţia cazurilor de încasare a pensiei de întreţinere.

(2) Veniturile debitorului indicate la alin.

(1) lit. b), c) și lit. g) pot fi urmărite doar în cazul încasării pensiei de întreţinere, prejudiciilor cauzate prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii sau în legătură cu pierderea întreţinătorului, dar nu mai mult de 20% din valoarea lunară a venitului indicat.”

Dacă ați nimerit într-o situație neclară, sau problematică, consultați un jurist. Puteți veni la noi la oficiu (bd. Biruința 12, of. 200) sau adresa o întrebare către redacție (tel. 0248 20183, 069789896). Orice consultație poate să vă ajute și să vă salveze banii pe care vor să îi ia de la dvs abuziv, din cauza că nu sunteți informat.