Conducerea R. Moldova s-a deplasat azi la Varnița. Principalele declarații

Însoțită de prim-ministrul Dorin Recean și de șeful Biroului pentru reintegrare, Oleg Serebrian, președinta RM, Maia Sandu, s-a aflat la Varnița, localitate din r. Anenii Noi, sistemele energetice ale căreia sunt conectate la cele de distribuție comune cu regiunea separatistă, subordonată autorităților nerecunoscute. Respectiv, locuitorii din Varnița, chiar dacă sunt în subordinea Chișinăului, la fel ca cei din Tiraspol și alte raioane și localități, suferă din cauza sistării livrărilor de gaze din Federația Rusă.

După întrevederea cu mai mulți reprezentanți ai administrațiilor publice din Zona de Securitate, Viceprim-ministrul Oleg Serebrian a declarat: „S-a discutat despre ajutoarele care au fost deja oferite, despre ajutoarele care urmează în aceste localități, despre conectarea la gaz natural și la rețelele de energie electrică. Unele localități sunt foarte greu conectabile la rețelele noastre, poate dura 3-4 luni. E vorba de investiții destul de mari, dar și de lucrări de proiectare., de lucrări de teren de durată. Au fost prezenți și reprezentanții companiilor de energie electrică și de la Moldovagaz, care au spus că pot fi îngreunate unele protocoale din cauza condițiilor meteo de iarnă. Dar vom face aceste lucrări cât de repede vom putea”.

Serebrian a mai adăugat că localitățile Copanca și Varnița pot fi conectate la rețeaua de distribuție a energiei electrice a Republicii Moldova, dar folosind rețeaua care este temporar în administrația celor de la Tiraspol, și urmează să se discute cu administrația autoproclamată despre asta, despre care spune că evită aceste discuții, de altfel, planificate abia săptămâna viitoare. Serebrian a spus că în ultimile zile comunicarea cu cei de la Tiraspol s-a rezumat la un schimb de declarații, dar că urmează ca și președintele OSCE să meargă la ei, după ce va avea o întrevedere cu Recean și cu el.

„Este nevoie mai curând de deschidere, pentru că putem face multe ședințe, putem trimite foarte multe mesaje, dar dacă nu este dorință pentru cooperare și nu este primită această mână întinsă a Chișinăului, a Occidentului, atunci este mai complicat. Sigur că noi de gândim cum putem oferi chiar și pâine în anumite localități. Am avut o discuție cu președintele r. Dubăsari despre cum putem oferi ajutor în localitățile r. Dubăsari, nesubordonate Chișinăului”, consideră șeful Biroului pentru reintegrare.

„Situația în care s-au pomenit locuitorii din stânga Nistrului este un joc politic împotriva autorităților din Republica Moldova și este fără îndoială din partea Moscovei, iar scopul ar fi destabilizarea situației în Republica Moldova, punerea sub lovitură a tot ce înseamnă parcurs european într-o perioadă dificilă politic, global și economic.”, a mai adăugat Serebrian.

Președinta Maia Sandu a declarat presei că a ascultat care este situația în fiecare localitate și și-a făcut concluzia că e nevoie de sprijin sub formă de lemne, de peleți, de generatoare, centrale pe biomasă pentru instituții publice, lucru care nu poate fi realizat imediat, dar care le-a oferi mai multă autonomie școlilor, grădinițelor, centrelor de sănătate.

Maia Sandu a mai spus că discută cu partenerii externi despre cum poate fi ajutată regiunea, și a pomenit discuția de ieri cu președintele Ucrainei, cu care a discutat despre livrarea de cărbune pentru centrala de la Cuciurgan și ca refugiunea să achite costul cărbunilor cu electricitatea pe care are capacitatea să o genereze. Maia Sandu a ținut să amintească că Gazprom a sistat unilateral livrările de gaze, or, Republica Moldova are contract cu acest furnizor până în 2026. Partea dreaptă a Republicii Moldova nu are datorii către Gazprom și că, repet, cetățenii trebuie să înțeleagă că această criză este provocată doar de Federația Rusă.

Prim-ministrul Dorin Recean a spus că a verificat executarea dispozițiilor Comisiei Situații Excepționale, în mod special conectarea celor 14 localități din subordinea autorităților constituționale, infrastructura cărora este gestionată de autoritățile autoproclamate. Recean a presupus că anumite lucrări vor fi mai dificil de executat pentru că presupun subtraversări a râului Nistru, dar că a discutat cu APL despre care și ce arte de făcut. Cât privește lipsa de cooperare din partea Tiraspolului, Recean consideră că autoritățile autoproclamate nu sunt autonome în luarea deciziilor, iar criza este un instrument care permite Federației Ruse să utilizeze Republica Moldova în războiul împotriva Ucrainei.

Atât Serebrian, cât și Dorin Recean au lansat mesaje către populația din Zona de Securitate de pe ambele maluri ale Nistrulului prin care au dat asigurări că ei nu vor fi lăsați singuri în fața greutăților. Maia Sandu s-a adresat cu un mesaj în limba rusă către locuitorii din stânga Nistrului, cărora le-a spus despre cum stau lucrurile cu contractul cu Gazprom, despre discuția cu Zelenskyy în privința cărbunilor, că sunt soluții, doar că Tiraspolul și Moscova trebuie să fie de acord să rezolve problemele cetățenilor.

De cealaltă parte, Vadim Krasnoselskii, liderul autorităților autoproclamate de la Tiraspol, a declarat, în ședința așa-numitului consiliu, de securitate al Transnistriei, pe data de 8 ianuarie, că autoritățile de la Chișinău sun acelea care refuză dialogul și exclude orice rezolvare a situației de conflict în cadrul unei confruntări armate.

S. Cernov