Casele tradiţionale din Izbişte – perle ale patrimoniului cultural

Casa lui Sprincean Mitrofan Filip, a.n 1894, socrul Anei Sprincean, născută în 1940, proprietara casei în prezent.



Într-un loc foarte pitoresc, mahalaua numită Salcânei și-a făcut casa și Sprincean Mitrofan Filip a.n 1894.

Ana Sprincean:

"Casa a fost construită în anul 1916, clădită în valcă, adică lut cu pietre. Inițial a fost acoperită cu șindrilă din lemn, ca mai apoi prin anii 1950, să fie acoperită cu oale sure din ciment, făcute în colhoz. Coloanele, piatra și ornamentul pridvorului au fost aduse de la Mășcăuți, la fel și meșterii care au sculptat în piatră au fost de acolo. Foarte bun loc de casă și-a ales tata-socru Mitrofan: dosit de vânturi, lângă pădure, departe de centrul satului. De aceea a rămas fără stricăciune în timpul războiului, cât am fost evacuați. Pitorească mahala…în prezent rămasă pustie pe jumate… "