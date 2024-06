Ai în localitatea ta un cuib de cocostârc? Înregistrează-l la Recensământul cuiburilor de cocostârc!

În acest an, la nivel mondial are loc Recensământul Internațional al berzei albe – pasăre pe care noi în Republica Moldova o numim „cocostârc”. Acesta are loc odată la 10 ani și este coordonat de partenerii noștri din Germania, NABU.

Recensamântul este inițiat cu ocazia Zilei Mondiale a Biodiversității (22 mai) de către Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii. Toate cuiburile de cocostârc se înregistrează, cu scopul de a număra familiile cuibăritoare (cuplul și puii acestuia).

Participarea la Recensământul cuiburilor de cocostârci e simplă: tot ce trebuie să faci este să completezi un formular electronic, în care să oferi informații despre cuibul observat de tine. După completarea formularului și apăsarea butonului „Trimite”, cuibul înregistrat va apărea automat pe Harta cuiburilor de cocostârc din Republica Moldova. Pentru a completa formularul, e nevoie să ai și o fotografie a cuibului din localitatea ta și să te descurci cu marcarea locului pe o hartă virtuală.