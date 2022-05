A fost război ecoul lui mai este viu, dar martorii trec în eternitate

Astăzi în fiecare localitate au fost comemorați oamenii care au luptat împotriva fascismului. În Republica Moldova au fost mii, dar au rămas 167 martori vii ai acelui măcel. Sunt localități unde au rămas înscrise doar numele foștilor ostași, căci ei, precum și măicuțele care i-au așteptat, descendenții lor au trecut în lumea celor drepți. La Criuleni , lângă monument s-au adunat cei care mai păstrează în suflete memoria predecesorilor căzuți la datoria de apărător al Patriei. Printre observatorii evenimentului l-am surprins și pe Mihail Naianzin (în poză). Urmărea drept ceremonia,până cineva, observând efortul lui i-a adus un scăunel.

La venerabila vârstă de 96 ani vede lumea și prioritățile ei deja cu alți ochi. Cuvântul ”Pace” pentru el înseamnă Viață și posibilitatea de a-și revedea copiii stabiliți pe alte meleaguri. S-a deprins cu solitudinea și își mai poartă singur de grijă. ”Sunt ca Robinson Crusoe, doar că acela îl avea alături pe Vineri, iar eu sunt chiar singur – glumește veteranul – Mai ies în curte și privesc cum se joacă copii, mai fac plimbare până la magazin să-mi cumpăr cele necesare. Am fost la cimitir și am făcut ordine la morminte. În casă citesc mult. În ultimul timp mai multă literatură medicală. Cunosc deja medicina, în special cea netradițională, ca un doctor. Stiu care plante scot durerile de articulații, care întăresc inima, etc și cum se folosesc. Mulți îmi zic că arăt bine, dar sunt conștient că aceasta-i până la un moment. Într-o zi totul se poate prăbuși…”

Îmbrăcat la patru ace, cu inconfundabila pălărie de paie, fostul aviator pare împăcat cu sine și cu cei din jur, dar încă nu a pierdut spiritul de a observa femeile frumoase din preajmă. Inima i-a rămas tânără, chiar dacă a trecut prin mai multe suferințe, inclusiv decesul a doi feciori, povara văduviei. Acum, când vorbește de copii, ochii i se umezesc, căci fiul de la Belgorod-Dnestrovsc e bolnav și el nu-l poate vizita. Privind oamenii ce s-au adunat să depună flori la monumentul Apărătorului Patriei îmi spune doar: ”Am fost aviator militar și am fost doborât la Königsberg, capitala Prusiei Răsăritene. Acolo tare mulți moldoveni, înrolați la infanterie, au căzut… Veșnică amintire tuturor…”.

În acest an la festivitatea de comemorare a victoriei asupra fascismului a fost prezent pentru prima dată și criuleneanul Nicolae Sclifos, doar că a urmărit TeDeumul oficiat de parohii Vasile Pistrui și Ion Tutunaru, cuvântările oficialităților locale din poza pe care o păstrează membrii familiei sale în persoana nepotul de la frate, Mihail Sclifos.