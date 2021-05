Nutriţia sustenabilă: aspecte etice şi economice

Un atelier pentru tineri despre nutriţia sustenabilă a fost organizat în cadrul Programului ActivEco al AO „EcoVisio”, în satul Rîșcova, raionul Criuleni, la centrul de instruire ecologică EcoVillage, în perioada 14-16 mai. Programul este coordonat de AO EcoVisio şi susţinut financiar de Fundaţia Germană de Mediu (DBU).

Nutriţia sustenabilă este unul din numeroasele subiecte în care se analizează activitatea omului în diferite domenii (energetica, alimentatie, gestionarea deseurilor, etc), iar, la sfârșit, tinerii urmează sa elaboreze proiecte ce au ca scop îmbunătățirea situației ecologice la ei în comunitate şi să acceseze granturi pentru realizarea lor. Participanţii au învăţat că absolut fiecare resursă trebuie folosită rațional, de fiecare dată, când alegem să consumăm ceva. Trebuie să cântărim conștient dacă chiar avem nevoie de asta, iar, atunci când obținem deșeuri, să le găsim o nouă utilitate.

Nutriţie sustenabilă a fost despre cum alimentația oamenilor influențează mediul și propriul nostru organism. Am avut ocazia sa încercăm modul de nutriţie vegan, adică mesele noastre nu au conținut carne, lactate sau alte produse animaliere. Totuși, am aflat ca veganismul nu consta doar în refuzul consumului de produse de origine animală, dar înseamnă și empatie pentru toate sufletele de pe pământul nostru.

Sâmbăta, fiind ziua în care am fost ocupați de dimineața până seara, ne-am împărțit pe grupuri, iar fiecare urma să gătească după reţete neobișnuite pentru noi (pe care le-am aflat de la Rita Cerneavschi): orez cu tofu și sos, salată dintr-o sumedenie de legume și verdeţuri crescute în grădina eco centrului, smoothie verde și biluţe dulci energetice. De asemenea, am văzut cum se obţine lapte din nuci, mac și susan. Cred ca aceste experiențe au avut ca scop să ne demonstreze că există alternative mai puțin dăunătoare planetei atunci când mâncam, iar noi putem găsi soluții tare gustoase pentru care nu suferă nicio altă vietate. Ne-au fost prezentate câteva dintre soluţiile pentru prevenirea sau stoparea risipei de mâncare în comunităţile noastre: crearea spaţiilor pentru compost; inițierea Food sharingului (distribuirea produselor alimentare din marketuri aproape de expirarea termenului lor de valabilitate); încurajarea și susţinerea producătorilor locali prin cumpararea produselor lor și organizarea, periodic, a iarmaroacelor în localitățile noastre.

Fiind mai mulți tineri care se arată interesaţi de ecologie, am discutat despre experiența și calea noastră spre conștientizare și acțiune pentru clima cu Luiza Alexandra Popov:

”Cred ca o persoană eco activă este cea care are grijă ca activitatea sa să nu influențeze negativ mediul. Eu am venit la seminarul ăsta, ca să învăţ mai multe și să pot schimba măcar ceva în activitatea mea. Eu încă nu sortez deșeurile, dar folosesc torbe de hârtie sau textile, încerc să limitez utilizarea plasticului, resursele alimentare să le folosesc mai rațional, nu mănânc exagerat, fiindcă înțeleg că…pentru ce? Am aflat aici secrete și lucruri impresionante, o să merg la bunici sa le spun idei, de exemplu, că usturoiul și căpşunul este bine să fie plantate împreuna sau „sfânta treime” : fasolea, bostanul și porumbul sa le planteze alături una de alta; cum se face compostul, care e rolul paielor în el… Cred ca foarte mult se va schimba alimentaţia mea, pentru ca îmi dau seama că este posibil, iar resursele le voi folosi mai rațional”.

Seminarul despre nutriţie a fost moderat de către Ina Gordeeva și Valeria Șvarţ-Groger, facilitatoarele EcoVisio, și coordonatoarea proiectului ActivEco, Elena Tacu. Aceste femei, prin exemplul lor, ne-au arătat că este posibil să pornim pe o cale conștientă în viața, iar natura să devină mai sănătoasă prin remodelarea obișnuințelor noastre.

Realizand ca Ina, Valeria și Elena la fel au avut și ele un anumit punct de început, de unde și-au legat munca de activitatea în sfera ecologiei, le-am întrebat care a fost călătoria lor pâna acum și ce așteptări au de la participanți.

Ina Gordeeva: ”Mie mi-a propus un prieten din Cahul să particip într-un proiect (deși nici n-am înțeles ce se întâmplă), dar toți elaborau câte un proiect, iar noi – la fel. În satul Roșu, prietenul împărţea câte două urne pentru gunoi și le explica oamenilor cum se face corect compost și pentru ce. Apoi, nouă ne-au propus sa fim traineri, iar eu am depus cerere și de atunci lucrez la EcoVisio. Nu cred ca avem ceva așteptări. Noi avem pasiune, la fel ca și voi. Vrem doar să observăm cum vă realizați inspirația în lumea aceasta”.

”Eu aștept ca fiecare care a parcurs acest weekend cu noi să facă câte un mic pas în viața lor, pentru a îmbunătăți ceva, fie să vină cu inițiativă proprie să lanseze un proiect pentru a crește conștientizarea în cercul de prieteni, sau să dezvolte o idee de ceva mai viabil; sa găsească în familie, printre colegi, comunitate, un element sau proces pe care l-ar putea îmbunătăți. De exemplu, la școala de lansat o inițiativă ca elevii să coacă ceva sănătos sau să organizeze un concurs de preparare a celor mai gustoși biscuiți făcuți acasă sau a salatelor de fructe; poate vizionarea videourilor care să sporească sensibilizarea elevilor despre producerea laptelui, cărnii, iar ei sa înțeleagă ca fiecare zi în viața lor aduce schimbări pentru corp, sănătate, natură, economie și viitor” – a răspuns Valeria.

Așadar, cred ca scopul trainingului a fost îndeplinit, pentru ca noi am primit „mâncare pentru creier” și cel puțin o parte din participanti, la sigur, vor mai cântări o data acțiunile și, eventual, își vor lua timp pentru a-şi schimba modul de alimentatie, ca acesta să nu dăuneze naturii; să înceapă să gândească critic atunci când vor avea de ales cât și ce să consume; să înțeleagă ca noi chiar putem promova sustenabilitatea și prietenia cu mediul atunci când alegem sa NU fim complicii marilor industrii care refuză să recunoască daunele pe care ni le fac tot nouă, prin a refuza procurarea produselor acestora.

Ecaterina Cernov

În imagine: biluţe energetice, care pot înlocui dulciurile cu zahăr

Reţeta lor: fărâmiţaţi în blender sau în mașina de tocat fructele dvs uscate preferate (stafide, caise sau prune uscate, etc), amestecaţi cu nuci măcinate, formaţi biluţe și tăvăliţi-le prin praf de cacao sau prin fulgi de cocos. Aţi obșinut gustarea perfectă pentru ceai sau cafea, fără zahăr.