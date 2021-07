Blestemul unui sat pitoresc: rămâne fără acces la apa Nistrului. Vedeți replica proprietarului, primarului și explicațiile inginerului cadastral (video)

Construcţia unui debarcader pe Nistru, la capătul unui teren privat, a aprins, la începutul săptămânii, spiritele sătenilor la Oxentea, r. Dubăsari. Când au observat că următorul proprietar de teren de pe malul apei, lângă parcul satului, îşi construieşte debarcader, oxentenii au înţeles că e semn că va închide accesul locuitorilor la râu, aşa cum se face în ultimul deceniu, de când oameni influenţi şi bănoşi au descoperit peisajele mirifice. Adunaţi în faţa Casei de cultură, oamenii au semnat o petiţie în adresa procuraturii, ca să fie verificată legalitatea acestei construcţii în zona de protecţia a râului. Nemulţumirea oamenilor este că proprietarii bogați, dar cu puţin bun simţ, îşi cumpără sectoare, după care şi le extind după bunul plac, în cazul dat – în apa Nistrului.

Marți, însă, 20 iulie, oxentenii s-au unit și au expus argumentele lor împotriva construcției date și a altora, care apar cu regularitate în satul lor, dar și în altele, de pe malul lacului de acumulare Dubăsari:

„Ne-am adunat aici pentru că vrem să fie scos podul. Au cumpărat terenul, dar nu au cumpărat Nistrul! Nistrul rămâne al nostru, cu bucata de teren adiţională Nistrului! Terenurile de aici s-au vândut în 2005, în 2013, fără să fie consultaţi oamenii!” – explica Viorica Tatarov rostul petiţiei pe care o semnau cei adunaţi la faţa locului.

„Terenul a fost vândut în scopul obţinerii banilor la buget care să fie folosiţi în calitate de contribuţie la construcţia apeductului. Proprietarul urma să amenajeze şi plaja pentru agrementul oxentenilor.

A fost o iniţiativă bună, dar care nu s-a realizat. Ulterior terenul a fost revândut de câteva ori şi nu a trezit nici o nemulţumire, până când nu a început construcţia. După aceste tranzacţii, sătenii rămân fără teritoriu unde să mai ieşim la scăldat. Din acest parc sunt vânduţi 56 de ari. Da, mai este teren şi după parc, dar acolo e mâl, iar aici e nisip şi era unicul loc mai securizat pentru scăldat unde nu ne era frică să ne lăsăm şi copiii” – afirmă Rodica Buzila, consilieră.

Oxentenilor le trezeşte dubii modul în care terenurile publice, la Oxentea, peste noapte devin „private”, şi astfel în tranzacţii nu se pot implica decât persoanele care o încheie, fiind vorba de un bun privat.

„Aici a fost pământul selsovetului de cândva, nu ştim cum s-a făcut el privat! Dar pământul bunicilor noştri e sub Nistru, Nistru e al nostru! Acum pământul a rămas nici a statului, nici a satului!” – se indigna alt oxentean.

Solicitat să ne prezinte documente care ar atesta statutul terenului, Nicolae Creţu, inginerul cadastral din primăria Oxentea, a arătat că în primărie este doar primul contract de vânzare-cumpărare, din 17 august 2012, or, terenul cu S- 0,4679 ha a fost vândut la licitaţie cu strigare în iulie 2012 unui om de afaceri, contra sumei de 664 858 de lei, primarul Valeriu Rusu fiind preşedinte al comisiei de licitaţie, iar inginerul cadastral – membru. Nicolae Creţu a mai spus că luni, 19 iulie, ar fi primit actele deja de la noul proprietar, şi conform planului topografic actualizat, hotarul acestui teren se stabileşte la doi metri de la albia râului Nistru, dar nu ajunge la apă. Nici primarul, nici inginerul cadastral, nu au venit la adunarea sătenilor, marţi, 20 iulie.

În cabinetul său din primărie, primarul Valeriu Rusu a negat la început că ar fi semnat autorizaţia de construcţie pentru debarcader. Întrucât câteva activiste din grupul care au adunat oamenii la revoltă au spus că au văzut semnătura lui pe acte, Valeriu Rusu a spus că „a coordonat” actele pentru construcţie.

La faţa locului marţi a fost chemată şi poliţia. Ofiţerul Teodor Moraru ne-a informat: „Este înregistrată o sesizare la poliţie. Eu am fost la faţa locului, am discutat cu oamenii, ei au depus plângere că nu sunt de acord cu instalarea podului (debarcaderului). O să o examinăm în conformitate cu legea. O să verificăm ce acte are domnul, dacă este într-adevăr proprietar, are sau nu are dreptul”.

Pentru ziua de joi, 22 iulie, oxentenii fixau o nouă adunare a satului pe problema acaparării malului Nistrului, în opinia lor, ilegală. În dimineața cu pricina, un grup de muncitori au demolat construcția, o macara a evacuat materialele din fier folosite pentru construcție.

Redacția a reușit să contacteze proprietarul terenului și iată care a fost explicația dumnealui:

”Din start vreau să fac clarificarea ca sunt proprier al terenului de 10 ari, cu latimea de 14,5 m din partea râului Nistru. Terenul este cu titlu de proprietate privată, destinat pentru construcții, și a fost procurat pe piața imobiliară, la preț de piață.

Când am început proiectarea cheiului pentru pentru pescuit (care este o construcție ușor demontabilă și reglementată de cadrul legal), m-am condus de avizul dnului Primar, și alte acte permisive (am parcurs toate etapele prevăzute de cadrul legal, care este destul de ambiguu și birocratizat). La moment sunt în proces de obtinere a avizului de la Apele Moldovei și Agenția Mediului, însă s-a primit că muncitorii au reușit instalarea a cheiului un pic mai devreme de termenul agreat (apropo, cheiul a fost instalat provizoriu doar). Oricum, eu îmi asum responsabilitatea pentru situatia creată și îmi cer scuze de la săteni pentru aceasta. Prin urmare, am rugat ieri meșterii să demonteze cheiul în cauză, până se clarifică situația. Voi urma strict prevederile cadrului legal, iar accesul oamenilor la Nistru niciodată nu am restricționat și, evident, nu planific să o fac (insuși proiectul cheiului prevede accesul liber al oamenilor la malul Nistrului. Râul Nistru aparține tuturor, și ar fi bine să avem cu toții grijă de această avuție a țării noastre.

În continuare, sunt dispus să contribui, alături de alți localnici ai satului, la amenajarea parcului, curățirea malului și, în general, susținerea dezvoltării satului. Vom reuși toate acestea doar cu eforturi comune”.

În ajun, activita Viorica Tatarov a fost a anunțat că ”Am fost sunată de la poliția raională și anunțată că proprietarul terenului a stopat construcția de pe Nistru. Asta înseamnă ca noi nu degeaba ne revoltam. El nu are actele in regula. Dacă suntem uniți și nu dam inapoi, victoria va fi a noastră.”

S. Cernov