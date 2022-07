Profesiile viitorului, studiate interactiv la liceul din Coșnița

30 de elevi ai Liceului Teoretic ”Ion Creangă” din comuna Coșnița, pasionați de domeniul IT și a tot ceea ce este legat de domeniul digital, au participat, în perioada 27 iunie – 08 iulie la tabăra ”Robocode”.

Activitățile taberei au fost gândite și organizate pe parcursul a 10 zile în cadrul proiectului IT Hope4Education, iar copiii s-au detașat de lecțiile clasice școlare, au socializat, au legat noi prietenii și și-au dezvoltat noi abilități în domeniul tehnologiilor informaţionale, au învățat să-și petreacă timpul folosind

computere și gadget-uri în mod util.



Proiectul a fost posibil grație generosului suport financiar oferit de Organizația HOPE4 din Marea Britanie în cadrul parteneriatului acesteia cu Primăria comunei Coșniţa, Şcoala de Robotică și Programare ROBOCODE din Chișinău și Liceul Teoretic ,,Ion Creangă”. Programul in care au fost implicați copiii a fost interactiv și variat: copii au făcut cunoștință cu o mulțime de dispozitive și au dezvoltat diverse proiecte inteligente în domeniul roboticii; au învățat să utilizeze calculatorul și instrumentele/aplicațiile de bază la cursul ”Computer Science+Creativity”. Cursul de educație financiară i-a pus la modul practic în situația de a organiza, planifica, bugeta, a gândi critic și analitic, a rezolva probleme și a dezvolta atitudine responsabilă față de bani și valori.



”Este în așa fel îmbunătățit procesul de educație, de integrare socială a tinerilor din comuna Coșnița prin intermediul Tehnologiilor Informaționale. În mod special adresăm profunda recunoștinţă fondatorilor HOPE4, Chris și Zoe Lomas, directorului executiv al organizaţiei, dlui Ivan Ivancev și directoarei Liceului teoretic „Ion Creangă” din s. Coșniţa, dnei Olga Vascan pentru dedicaţia și implicarea personală în susţinerea și realizarea acestei frumoase iniţiative.” – a spus primarul com. Coșnița, Alexei Gafeli.

Olga Vascan, directoarea LT ”Ion Creangă” din com. Coșnița, întrebată ce ar trebuie să facă un director de școală ca să beneficieze elevii de asemenea cursuri, a spus că deschiderea spre nou, spre schimbare, acceptarea a tot ce e modern și util pentru elevii sec. XXI ar fi soluția.

”IT-ul în ziua de azi e ceea ce le place să facă foarte mult, sunt acei ”nativi digitali” care trăiesc prin IT. Noi ne-am dorit ca ei să utilizeze gadgeturile și calculatoarele nu doar așa cum o fac în fiecare zi – pentru discuții, chaturi, jocuri cu colegii, dar să descopere și alte utilități și aspecte, cum ar fi construcția de roboți sau educația financiară. Partenerii din Marea Britanie i-am găsit prin intermediul primarului, despre care dânsul a spus că ar fi deschiși să sponsorizeze niște activități IT pentru elevi. Participanții au fost selectați de la vârsta de 11 la 14 ani, i-am împărțit în grupuri pe vârste. Ne propunem să colaborăm și pe viitor cu IT Hope4Education, urmează toți cei implicați să ne așezăm și să decidem ce program selectăm pentru data viitoare și pentru ce categorie de vârstă” – a spus Olga Vascan.

La 1 septembrie 2022, direcția liceului ”Ion Creangă” din Coșnița se așteaptă la un număr de aproximativ 700 de elevi, acum fiind în desfășurare procesul de înmatriculare în treapta liceală. Apropo, în acest an, în premieră, universitățile din Moldova au introdus specialități noi pentru care IT este domeniul de bază, și anume au fost lansate programe de licență în industria jocurilor, animație și producție multimedia.

Acestea sunt sectoarele cu cea mai rapidă creștere din industria creativă globală cu cifre totale de afaceri de peste 900 miliarde USD. Noile profesii vor putea fi studiate la 4 universități din țară: Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Tehnică din Moldova (UTM), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (UPSC) și Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice (AMTAP).

S. Cernov

În imagini: elevii liceului din Coșnița, studiind IT, robotică și altele