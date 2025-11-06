Zohran Mamdani rescrie istoria politică a New York-ului, devenind primul primar musulman al orașului

Zohran Mamdani, deputat de stat în vârstă de 34 de ani, a câștigat alegerile pentru Primăria New York-ului, într-o cursă în care i-a învins pe Andrew Cuomo și Curtis Sliwa. Associated Press a declarat victoria la ora 21:34 EST, marți, 4 noiembrie.

Rezultatul marchează o premieră confesională pentru oraș și confirmă ascensiunea unei platforme progresiste axate pe înghețarea chiriilor, creșterea taxelor pentru cei cu venituri ridicate și extinderea serviciilor publice, aspecte subliniate și de Reuters.

The Guardian notează că Mamdani devine și cel mai tânăr primar al New York-ului din ultimele decenii, după o mobilizare masivă în rândul tinerilor și al cartierelor cu venituri reduse.

Reacțiile internaționale nu au întârziat, primarul Londrei, Sadiq Khan, a salutat public victoria lui Zohran Mamdani în New York, afirmând că alegătorii „au ales speranța în locul fricii”, într-un mesaj transmis presei britanice în contextul reacțiilor internaționale la scrutin.

Cariera muzicală a lui Zohran Mamdani a redevenit virală pe TikTok, pe fondul recirculării videoclipului „Nani” și a altor materiale de pe canalul de YouTube „Mr. Cardamom”, alias sub care el a lansat muzică în 2019.