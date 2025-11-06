Internațional

Zohran Mamdani rescrie istoria politică a New York-ului, devenind primul primar musulman al orașului

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 6 noiembrie 2025
5 1 minut pentru citire

Zohran Mamdani, deputat de stat în vârstă de 34 de ani, a câștigat alegerile pentru Primăria New York-ului, într-o cursă în care i-a învins pe Andrew Cuomo și Curtis Sliwa. Associated Press a declarat victoria la ora 21:34 EST, marți, 4 noiembrie.

Rezultatul marchează o premieră confesională pentru oraș și confirmă ascensiunea unei platforme progresiste axate pe înghețarea chiriilor, creșterea taxelor pentru cei cu venituri ridicate și extinderea serviciilor publice, aspecte subliniate și de Reuters.

The Guardian notează că Mamdani devine și cel mai tânăr primar al New York-ului din ultimele decenii, după o mobilizare masivă în rândul tinerilor și al cartierelor cu venituri reduse.

Reacțiile internaționale nu au întârziat, primarul Londrei, Sadiq Khan, a salutat public victoria lui Zohran Mamdani în New York, afirmând că alegătorii „au ales speranța în locul fricii”, într-un mesaj transmis presei britanice în contextul reacțiilor internaționale la scrutin.

Cariera muzicală a lui Zohran Mamdani a redevenit virală pe TikTok, pe fondul recirculării videoclipului „Nani” și a altor materiale de pe canalul de YouTube „Mr. Cardamom”, alias sub care el a lansat muzică în 2019.

 

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 6 noiembrie 2025
5 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Trump refuză o întrevedere cu Putin „deocamdată”

23 octombrie 2025

O grădiniță din Harkov a fost atacată de forțe militare ruse. O persoană a fost omorâtă

22 octombrie 2025

Jaf fulger la Louvre: hoții au furat bijuterii „inestimabile” în doar câteva minute

19 octombrie 2025

Un bloc cu 9 nivele din București, avariat de o deflagrație. Ar fi cel puțin 10 pătimiți

17 octombrie 2025
Back to top button