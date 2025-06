Ziua Mondială a Siguranței Alimentelor – 7 iunie

Tema din acest an „Siguranța alimentelor-știința în acțiune” atrage atenția asupra utilizării cunoștințelor științifice ca parte esențială pentru reducerea bolilor, reducerea costurilor și salvarea de vieți omenești. Știința este în centrul siguranței alimentare. Ne ajută să înțelegem ce facem ca alimentele să fie nesigure și ne îndrumă cu privire la modul de prevenire a bolilor transmise prin alimente, comunică Puică Ion, medic specialist, CSP Chișinău/Criuleni .

Anual, la nivel global, își pierd viață, din cauza bolilor diareice acute, peste 400 mii de copii sub 5 ani și circa 50 mii de copii cu vârste de 5 – 9 ani, maladiile respective fiind a treia cauză de deces în rândul copiilor sub 5 ani.

În Republica Moldova, anual, se înregistrează cca 16-20 mii cazuri de BDA, inclusiv cu până la 10 decese printre copiii sub vârsta de 5 ani şi adulţi. În structura morbidităţii, în 75% din cazuri, predomină copiii de 0-17 ani. Anual, se înregistrează peste 20 de izbucniri epidemice în grup.

Pe lângă contribuția la securitatea nutrițională a populației, domeniul siguranței alimentelor sprijină dezvoltarea economică, comerțul și turismul, stimulând dezvoltarea durabilă.

Se estimează că țările cu venituri mici și mijlocii suportă pierderi de aproximativ 110 miliarde de USD anual din cauza incapacității temporare de muncă, a bolilor grave sau chiar a morții premature cauzate de alimentele nesigure.

Globalizarea comerțului, creșterea numărului populației la nivel global, schimbările climatice și sistemele alimentare în schimbare rapidă au un impact negativ asupra siguranței alimentelor.

În acest context, standardele de siguranță alimentară elaborate în baza dovezilor științifice stabilesc criterii pe care alimentele ar trebui să le îndeplinească pentru a proteja sănătatea și viața consumatorilor.

Pentru prevenirea bolilor condiționate de consumul alimentelor și a apei nesigure e bine să să respecte CINCI principii ale OMS privind siguranța produselor alimentare: