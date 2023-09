Ziua Mondială a Curățeniei la Molovata Nouă

Anual, în a treia sâmbătă a lunii septembrie este marcată Ziua Mondială a Curățeniei. Este una dintre cele mai mari acțiuni civice la nivel mondial, ce reunește milioane de voluntari, guverne și organizații din 191 de țări, care se solidarizează pentru a aborda provocările de mediu la nivel global și pentru a construi un viitor durabil. În această zi, milioane de oameni din întreaga lume se angajează să facă planeta noastră un pic mai curată.

În perioada 1-16 septembrie și în Republica Moldova au fost organizate activități cu genericul „Ziua Mondială a Curățeniei 2023”. Peste o sută de autorități publice locale și organizații non-guvernamentale s-au înscris în campania organizată de Ministerul Mediului.

A răspuns provocării și Centrul de Tineret Molovata Nouă. Împreună cu elevii claselor V-IX-a din Gimnaziul ,,Anatol Codru” din localitate, profesorii, angajații instituțiilor publice, dar și persoane care nu sunt indiferente față de gradul înalt de poluare, au făcut ordine în parcul ,,La Nistru” din localitate. Înarmați cu saci de gunoi, greble, dar și bună dispoziție, membrii comunității au demonstrat prin propriul exemplu cât de important este să conștientizăm și să valorificăm aportul individual în menținerea planetei curate.

Mă implic pentru ca îmi pasă. Prin propriul exemplu vreau să îndemn, în special tinerii, să participe activ în viaţa socială a localităţii. E important să avem grijă de mediul înconjurător, pentru că tot noi suntem cei care îl admirăm şi trăim în el. Aș recomanda tinerilor şi maturilor să se implice activ în acţiuni de voluntariat, fiindcă prin ele se formează cetăţeni activi şi responsabili – zicea Gațcan Elena, studentă anul I la Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie ,,Raisa Pacalo”.

Am decis să merg la această activitate de salubrizare, pentru că dacă noi, locuitorii acestui sat, nu ne vom implica, ceilalți nici atât. Tinerii sunt cei care iau un exemplu de la maturi si îl pot transmite celor mai Noi, tinerii, suntem viitorul acestui sat. Este important sa avem grija de mediul înconjurător, fiindcă el este cel ce ne oferă aer curat, privelişti minunate, hrană, apă şi multe altele, iar noi, oamenii, ar trebui să îl răsplătim cu ceva. Recomand tuturor persoanelor care nu au fost la salubrizare să participe la următorul eveniment de acest gen care va fi organizat. Participarea la astfel de activități aduce multiple beneficii personale şi comunitare. Contează implicarea în crearea unui mediu sănătos, căci într-un mediu curat e și o viaţă sănătoasă – spune și Conțevici Arina, elevă în clasa a IX-a, gimnaziul ,,Anatol Cadru’’

Nu este prima salubrizare la care participăm împreună cu elevii din În acest fel le arătăm cât de important este să păstrăm curățenia în mediul în care trăim. Le trezim spiritul civic și îi instruim să fie niște cetățeni activi – ne mărturisește Revenco Victoria, profesoară de educația fizică, gimnaziul „Anatol Codru”

Scopul campaniei de salubrizare nu e doar strângerea gunoiului în locurile publice, dar și creșterea gradului de conștientizare a importanței protejării mediului ambiant, a fortificării eforturilor Republicii Moldova de a se alinia la obiectivele trasate de UE: zero poluare, economia circulară, managementul integrat al deșeurilor și promovarea prevenirii formării deșeurilor prin reducerea consumului excesiv, în favoarea reciclării deșeurilor.

Otilia Vîrlan, stagiara redacției „Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.