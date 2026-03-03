Ziua Mondială a auzului e un îndemn la precauție

Anual pe 3 martie, în Republica Moldova este marcată Ziua Mondială a Auzului.

E o zi în care specialiștii avertizează mai intens asupra necesității păstrării sănătății auditive, iar persoanele cu deficiențe de auz semnalează inconveniențele cu care se confruntă. Conform rezultatelor ultimului Recensământ, 8,6% dintre moldoveni spun că au unele dificultăți de auz în realizarea activităților zilnice,chiar dacă poartă aparat auditiv. 2,1% raportează dificultăți mari, iar 0,1% nu aud deloc. În acest context e foarte necesară intervenția primară și păstrarea sănătății auditive.

În Republica Moldova screeningul audiologic neonatal universal a devenit obligatoriu și gratuit pentru fiecare nou-născut, începînd cu 1 ianuarie 2024. În prezent, fiecare copil este testat auditiv înainte de externarea din maternitate. Procedura este nedureroasă, durează doar câteva minute și permite depistarea timpurie a eventualelor pierderi de auz. Diagnosticul poate fi stabilit până la vârsta de trei luni, iar intervenția inițiată până la șase luni, în conformitate cu standardele internaționale.

Anual, aproximativ 20.000-25.000 de nou-născuți beneficiază de acest screening, ceea ce reflectă impactul național al reformei asupra dezvoltării copiilor, abilităților de comunicare și incluziunii sociale. În 2024, rata de acoperire a ajuns la 95,3%, în linie cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Din circa 24.000 de nou-născuți investigați anul trecut, 21 au fost diagnosticați cu pierdere de auz și incluși în programe de reabilitare, prin folosirea aparatelor auditive sau a implanturilor cohleare. Toate investigațiile și dispozitivele necesare sunt acoperite gratuit prin Compania Națională de Asigurări în Medicină. În 2024, 40 de echipamente moderne de screening, în valoare de aproximativ 4 milioane de lei, au fost distribuite în toate centrele perinatale publice din țară, contribuind la extinderea și consolidarea programului la nivel național.

Intervenția timpurie poate face diferența decisivă în dezvoltarea armonioasă a copilului și integrarea sa deplină în societate.

Pe lângă aceasta e important ca părinții să asculte specaliștii când aceștea avertizează că riscul pentru sănătatea auzului depinde în principal de combinația dintre intensitatea sunetului, durata expunerii și distanța față de ureche.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, la nivel global, aproximativ 1,1 miliarde de tineri sunt expuși riscului de pierdere a auzului din cauza obiceiurilor nesigure de ascultare a muzicii sau a altor sunete la volum ridicat. Expunerea frecventă la sunete intense prin intermediul căștilor este asociată cu o creștere a prevalenței hipoacuziei induse de zgomot recreațional, în special la copii, adolescenți și adulți tineri.

În prezent, pragul de risc pentru afectarea auditivă este estimat la 85 dBA pentru o durată de 4 ore sau 80 dBA pentru 8 ore de expunere.

Dispozitivele cu cel mai mare risc sunt cele care generează niveluri sonore ridicate în imediata apropiere a urechii sau sunt utilizate perioade îndelungate: